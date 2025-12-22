Adalet için nöbet

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileler Platformu, Meclis’e sunulan ve görüşmeleri bu hafta başlanması beklenen 11. Yargı Paketi’ndeki 27. maddeye karşı Ankara’da üç günlük nöbete başladı.

Aileler ‘‘27. madde geçerse deprem davası sanıkları tahliye olacak. Bu madde enkaz altında kalanların değil, enkazı yaratanların elini rahatlatıyor. Bu madde adalet değil, cezasızlık üretiyor. Deprem suçlarının affı olmaz’’ diye konuştu.

Adalet Peşinde Aileler Platformu, deprem sanıklarının 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesi kapsamından muaf tutulması talebiyle dün TBMM’nin Dikmen Kapısı önünde bir araya gelerek açıklama yapmak istedi. Kısa süreli polis engelinin ardından CHP, DEM Parti ve TİP milletvekillerinin diyaloğu sonucu aileler açıklama yaptı. "Sesimizi duyan var mı?", "Adalet yok, unutmak yok, helalleşmek yok" sloganları atan aileler, Adalet Nöbeti başlattıkları Cemal Süreya Parkı’na kadar yürüdü.

BU UTANÇ KİMİN?

Aileler, 11. Yargı Paketi’ndeki 27’nci maddenin kabul edilmesi halinde depremde yaşanan ölümlerde sorumluluğu olan ve şu anda tutuklu bulunan pek çok kişinin tahliye olacağına dikkat çekerek, buna tepki gösterdi. Aileler, “Eğer 27. Madde kabul edilirse bu ülkenin üstünden bu kan kokusu hiç gitmeyecek. Kabul etmiyoruz, helalleşmiyoruz. Ebrar Sitesi’nde bin 480 kişiyi öldürdüler. Bu ülkede bin 480 kişiyi öldürenler serbest bırakılıyor. Bu utanç kimin? Bu haksızlık kimin? Kabul etmiyoruz etmeyeceğiz izin vermeyeceğiz” dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı, Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka ise "11. Yargı Paketi’nin 27. maddesi, deprem suçlularına af çıkarmak anlamına geliyor. Dolayısıyla bu aileler haklı olarak buradan feryat ediyor. Umuyoruz ki böylesine yanlış bir madde geçmez. Çünkü ailelerin söylediği çok net bir cümle var: ‘Biz affetmiyoruz. Asla ve asla bunu kabul etmiyoruz.’ Artık halkın seçtiği milletvekillerinin bu aileleri duyması, acı içinde kıvranan bu insanların acısına yeni acılar eklememesi gerekiyor" dedi.

YASAYA HAYIR

DEM Parti Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise, deprem mağdurlarının mücadelesine destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Buradaki deprem mağdurları nöbetlerine devam ettiği sürece yanlarında kalmaya devam edeceğiz. Bu yasanın da bu şekilde geçmesine hayır diyeceğiz" diye konuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise şu ifadeleri kullandı: "Depremzedeler, 3 yıldır aynı zamanda sokaklarda verdikleri mücadeleyi adliye koridorlarında da vermelerine rağmen; deprem suçluları şimdiye kadar cezasızlıkla ödüllendirilirken şimdi bu paketle beraber af niteliğinde bir düzenleme Meclis’ten geçirilmek isteniyor. ‘Deprem suçlarının affı olmaz’ diyerek mücadelemizi onlarla birlikte sürdüreceğiz. Bu nöbetin içinde de bu nöbetin bir parçası olacağız."

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil de "İki gün sonra burada bir yargı paketi içinde bir 27. madde görüşeceğiz. Ve o madde geçtiği zaman, un ufak olan apartmanlarda bu insanların evlatlarına, annelerine, babalarına mezar olan apartmanları yapan o katiller, hiçbir şey olmamış gibi hayatlarına devam edecekler. Bu insanların da isyanı buna" dedi.

Aileler, yapılan konuşmaların ardından 27. Maddenin 11. Yargı Paketi’nden çıkarılması talebiyle Cemal Süreya Parkı’nda 3 gün sürecek nöbet eylemi başlattı.

***

34 AYDIR ADALET ENKAZ ALTINDA

6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden 34 ay geçerken 2025 yılı boyunca görülen deprem davalarında çarpıcı savunmalar, ağır cezalar ve tartışmalı “iyi hal” indirimleri öne çıktı. ANKA, depremlerde yaklaşık bin 700 kişinin yaşamını yitirdiği 28 apartmana ilişkin, 2025 yılında deprem davalarındaki gelişmeleri derledi. Sanıklar duruşmalarda, "Zerre-i miskal kadar pişmanlığım yoktur", "TOKİ’ye ben bina yapıyorum", "Depremi ben yapmadım, Allah yaptı" şeklinde savunmalar yaptı. Bugüne kadar deprem davalarında bir müteahhide 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara 2 ila 21 yıl arasında değişen hapis cezaları uygulandı. Bazı sanıklar hakkında ise sabıkasız geçmişleri, yargılama sürecindeki tutumları ve cezanın etkileri dikkate alınarak, "iyi hal" indirimleri uygulandı. Deprem davalarına giren bir bilirkişi raporunda, ilk kez AFAD, kamu kurumları ve yerel yönetimlere sorumluluk atfedildi.