Adalet için sesimize ses olun!

Ebru ÇELİK

Antep Şahinbey’de geçen yıl manav tarafından pompalı tüfekle katledilen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır’ın duruşması 18 Temmuz’da saat 09.00’da 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Anne Tülay Bayındır, katil Mühsün Taşkın’ın en ağır ceza almasını talep etti. "Çocuğumun ölümünün üzerinden 10 ay geçti. Bir kişi bile kapımı çalmadı. Biz gariban bir aileyiz diye mi çocuğumun ölümü konuşulmadı" dedi.

ÇOCUKLARI SUÇLADI

Kasten adam öldürme suçundan açılan davanın ilk duruşması 15 Ekim 2024’te görüldü. Olayın ardından kaçan Sanık Taşkın duruşmada kendini “Çocuklar bana el hareketleri yaparak küfretti” ifadeleriyle savundu. Ancak Bayındır ailesi ve olay anında orada bulunan çocuklar bu iddiaları yalanladı.

Gözyaşlarını tutamayan anne, yaşadıkları yalnızlığa dikkat çekti: “Bir yetkili bile ‘İyi misin?’ diye sormadı? Biz yoksullara ölüm mübah mı?”

Anne Bayırdır, siyasi partilere, hak örgütlerine ve duyarlı yurttaşlara davaya katılım çağrısında bulundu. Anne Bayındır, şöyle devam etti: “Katilin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Herkes sesimi duysun. Duruşmaya gelin, sesimize ses olun. Yalnızca çocuğumun davası için direniyorum. Biz yaşayan ölüyüz.”

HERKES BİLİYORDU

Olayın tanıklarından komşu Günay ise ateş sesini duyarak dışarı çıktığını ve Emir’i yerde yaralı halde bulduğunu söyleyerek “Elime aldım tanımadığım yerde yatan çocuğu. Manav kaçmıştı. Emir’le konuşmaya çalıştım ama cevap veremedi" dedi. Günay, fail Mühsün Taşkın’ın mahallenin tanıdığı, sinirli, saldırgan ve kaçınılan bir kişi olduğunu da ekledi: “Çocuklara patates fırlattığını gördüm. Kimse dükkânına gitmezdi. Kadınlara kötü davranır, laf atardı. ‘Taciz ettiği kadınlar vardı. Herkes biliyor ama korkudan konuşmuyordu.”