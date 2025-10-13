Adalet için süresiz açlık grevi

Haber Merkezi

Eğitim Sen Şırnak Şube üyesi Mesut Aslan, Cizre Merkez Anadolu Lisesi’nde 38 öğrenciyi taciz eden Burak Ercan hakkında verilen cezasızlık kararını açlık grevi başlatarak protesto etti.

Yapılan açıklamada, "2019 yılında Cizre Merkez Anadolu Lisesi’nde 38 öğrenciyi taciz eden Burak Ercan hakkında verilen cezasızlık kararı, çocukların adaletini ve toplumun vicdanını bir kez daha yaralamıştır. Ben Mesut Aslan, bu utanç verici cezasızlık karşısında süresiz açlık grevine başlamış bulunuyorum. Bu eylem, yalnızca bir bireysel direniş değil, çocukların güvenli geleceği için bir vicdan nöbetidir. Başta Burak Ercan olmak üzere, tüm tacizci, istismarcı ve onları koruyan zihniyet cezalandırılıncaya kadar; bu ülkenin her köşesinde çocuklar korkmadan okula gidebilsin, adalet gerçekten yerini bulsun diye bu direnişi sürdüreceğim. Cezasızlığın değil adaletin hâkim olduğu, çocukların özgürce gülüp koşabildiği bir dünya mümkün! Bu mücadele, tüm duyarlı insanlara ve çocukların geleceğine inanan herkese çağrımdır. Adalet için, çocuklar için, insanlık onuru için susmuyorum! Tüm halkımızı, insan hakları savunucularını adalet mücadelesine destek olmaya çağırıyorum" denildi.