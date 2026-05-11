Adalet istiyoruz

Haber Merkezi

Anneler Günü bu yıl da çok sayıda anne için kutlama değil, adalet talebinin ve yarım kalmış hayatların günü oldu. Şüpheli ölümler, kapanmayan dosyalar ve cezaevlerindeki evlatlar, Anneler Günü'nü bir kez daha ortak bir adalet çağrısına dönüştürdü. 50 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın annesi Nurhayat Arı, Anneler Günü'nde “Oğlumu serbest bırakın” çağrısında bulunurken, Manisa’da bir polis lojmanında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş da sanık polisin beraat ettirilmesine isyan ederek "Evlat acımın üstüne bir de adalet acısı eklendi" dedi. Van'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş’in annesi Aygül Kabaiş de faillerin ortaya çıkarılmasını istedi.

SERBEST BIRAKIN

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla Sincan Cezaevi’nde. Arı'nın annesi Nurhayat Arı, Anneler Günü'nde yayımladığı videolu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün Anneler Günü ama oğlum İsmail Arı sadece gazetecilik yaptığı için yanımda değil, cezaevinde. Oğlumu serbest bırakın."

50 GÜNDÜR CEZAEVİNDE

İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade vermişti. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmamıştı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar vermişti. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürülmüştü.

∗∗∗

KATİLLERİ BULUN

Van’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rojin Kabaiş'in annesi Aygül Kabaiş, faillerin bulunup yargılanması için adalet talebini yineledi. İki yıldır Anneler Günü’nü buruk geçirdiğini belirten anne Kabaiş, MA'ya yaptığı açıklamada “Kalbimiz çok kırık. Rojin de yanımızda olsaydı çok mutlu olurduk. Katillerin ortaya çıkmasını istiyoruz. Adalet yerini bulana kadar bu davanın peşiniz bırakmayacağız" diye belirtti.