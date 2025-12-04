Adalet Komisyonu'nda "ahmak davası" hatırlatması: "Bu düzenleme Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek için mi hazırlandı?"

TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. CHP'li üyeler, "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakarete" ilişkin suçun ön ödeme kapsamına alınmamasının sebebinin, partinin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "ahmak davası" nedeniyle olduğunu belirtti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda, AKP'nin kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak nitelendirilen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler ikinci gününde sürüyor.

AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel’in başkanlığında toplanan komisyonda teklif 16’ncı maddenin görüşülmesiyle başladı. Teklif, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun ön ödeme kapsamına alınmasını öngörüyor. Ancak teklifte, kamu görevlisinin yürüttüğü görevinden dolayı kendisine karşı işlenen hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınmıyor.

"BU DÜZENLEME SİYASİ SAİKLERLE, CUMHURBAŞKANI ADAYININ, EKREM İMAMOĞLU’NUN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN HAZIRLANAN BİR MADDE MİDİR?"

Madde hakkında söz alan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, şunları söyledi:

“CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının önüne konulabilecek engelleri arıyoruz bu düzenlemelerde. Ne zaman Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyacaksınız? Hakaret suçu da ön ödeme kapsamına alınıyor bu madde ile ancak kamu görevlisinin görevinden dolayı kendisine karşı işlenen hakaret suçu bakımından ön ödeme hükümlerinin uygulanmayacağını belirtiliyor. Eşitlik ilkesiyle bağdaşmaz. Bu düzenleme Anayasa’nın 10’uncu hükmüne aykırıdır. Bu düzenleme siyasi saiklerle, Cumhurbaşkanı adayının, Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için hazırlanan bir madde midir? Yoksa hukuka uygun düzenlenmiş bir madde midir? AYM’nin iptal kararlarına uygun mudur? Burada bulunan hukukçu akademisyenlere sormak istiyorum. Bu maddenin tümden çekilmesini istiyoruz."

"İMAMOĞLU'NUN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI SİYASİ YASAK GİRİŞİMLERİNDEN BİRİ DE TAM DA BU MADDENİN ÜRÜNÜDÜR"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de İmamoğlu'na siyasi yasak istenen "ahmak davası"nı hatırlattı ve “İmamoğlu'nun karşı karşıya kaldığı siyasi yasak girişimlerinden biri de tam da bu maddenin ürünüdür. Bir örneği de ‘ahmak davası’ olarak bilinen davadır. Meseleyi hukuki olarak açıklamak gereksiz. Bu siyasi bir iradenin tecellisidir. Eleştiriyi suçlaştırmayı sürdürmek isteyen siyasi iradenin tecellisidir” şeklinde konuştu.

"ELEŞTİRİYİ DOĞRUDAN DEVLET MESELESİ SAYAN YAKLAŞIMI KABUL ETMİYORUZ"

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da şunları kaydetti:

“Kamu gücünün eleştiriye tahammülünü doğrudan etkileyen bir maddedir bu. Hakaret davalarında ceza yaptırımının son çare olması tartışılıyor Avrupa’da. Ancak burada kamu görevlisi istisnası getirilmesini eleştiriyoruz. Ağır eleştiri ile hakaret arasındaki ayrım Türkiye’de kaldırılmıştır. Sorgulayıcı her cümle suç faili olarak görülüyor. Eleştiri hakaret olarak algılanıyor. Bu koşulda kamu görevlisini dışarda tutan her düzenleme kamu görevlisinin ifade özgürlüğünü boğma ve baskıyı artırma aracı olarak kullanabilir. Sormak isteriz siz bu madde ile kimi korumak isterseniz? Kamu görevlilerini mi yoksa siyasi faaliyet yürüten kamu görevlilerini mi? Eleştiriyi doğrudan devlet meselesi sayan yaklaşımı kabul etmiyoruz.”

Komisyonun geç saatte başlaması eleştirildi

Söz alan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da komisyonun geç saatte başlamasını eleştirdi ve ilerleyen saatlerde bu akşam yapılan çalışmanın sağlıksız olacağını ifade etti.

Uzun, “Şu saat itibariyle başladığımız çalışmanın milletvekili olarak sabah saat 07.00’de çalan telefonla mesaimizin başladığını düşünürseniz verimli bir çalışma için, insani çalışma koşullarının bugün değilse bir sonrasında sağlanmasını ve burada emekçi olarak bulunan arkadaşlarımızın hak ve hukukları için bildirmeyi görev biliyorum” dedi.

Uzun, teklifin 16’ncı maddesinin Anayasa’nın 10’uncu maddesine aykırı olduğunu, kabul edilmesi halinde partisinin maddeyi iptali için Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini ifade etti.

"BU TEKLİF BU HALİ İLE GEÇERSE YİNE AYM’YE GİDECEK"

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar da 9’uncu Yargı Paketi ile geçen aynı düzenlemenin AYM’ye başvurulması sonucu iptal edildiğini hatırlattı. Düzenlemenin 11’inci Yargı Paketi ile getirilmek istendiğini kaydeden Coşar, “Bu teklif bu hali ile geçerse yine AYM’ye gidecek. Bu yüzden teklif maddesinin doğru hali kamu görevlisi için de ön ödeme uygulamasının getirilmesidir. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu için bu düzenlemenin getirildiğini düşünüyoruz. Bu hatadan geri dönülmelidir” dedi.

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise eleştirilere yönelik, “İnsan onuruna, haysiyetine bu kadar aşağılık küfürler edilmesinin cezaya karşılık gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim önerimiz bu şekilde” ifadelerini kullandı.

Teklifin 16’ncı maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.