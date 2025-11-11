Adalet mücadelemiz bitmeyecek

HABER MERKEZİ

Gar Meydanı’nda 10 Ekim 2015’te yapılması planlanan Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik IŞİD saldırısında yaşamını yitiren 103 kişi unutulmadı. Katliamın 121’inci ayında saldırının yapıldığı saatte katliamın faillerinin yargılanması ve adalet talep edildi.

"10 Ekim’i unutma, unutturma" ve "Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek" sloganlarının atıldığı anmada, katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart taşındı.

Katliamda hayatını kaybedenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eşbaşkanı İshak Kocabıyık, katliamı gerçekleştiren İŞİD üyelerinin kimlikleri ve adresleri belirlenmesine rağmen 121 aydır tutuklanmadıklarını söyledi. Adaletin sağlanması için her ay bir araya geldiklerini dile getiren Kocabıyık "Adalet sağlanmadan barış, barış sağlanmadan adalet gerçekleşmeyecek" dedi.

Gar Katliamı’nın 10’uncu yıl dönümünde Ankara Adliyesi önüne yapmak istedikleri yürüyüşe dönük polis saldırısını da hatırlatan Kocabıyık, "Ankara Valiliği, emniyet güçleri; demokratik tepkilerimizden, adalet arayışımızdan neden bu kadar korkuyorsunuz? Yoksa siz de mi bu adaletsizliğin bir parçasısınız? ” diye sordu. Gar Katliamı davasının 23 Aralık’ta görülecek duruşmasına katılım çağrısında bulunan Kocabıyık, "Sanıklardan bazıları hiçbir şey olmamış gibi ellerini kollarını sallayarak yeni bir katliamın hazırlığı için geldikleri yere dönüyorlar. Bizim bu bildiğimizi emniyetin bilmediğini düşünebilir miyiz? Göz yumup sırtlarını sıvazlıyorlar. Yeni bir katliam olsun diye mi? Yeniden bu ülke kana bulansın diye mi? Buna ne pahasına olursa olsun müsaade etmeyeceğiz” dedi. Açıklamanın ardından, katliamda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı anıt ziyaret edildi.