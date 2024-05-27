Adalet Nöbeti 113’üncü gününü geride bıraktı

Haber Merkezi

Urfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar’ın Urfa’dan Ankara’ya taşıdığı Adalet Nöbeti 113’üncü gününde Adalet Bakanlığı önünde devam etti.

“113 gündür Adalet Bakanlığı kapısı kapalı. Adalet içeride can çekişiyor” yazılı döviz taşıyan Şenyaşar’ı, İsveç’in en büyük işçi sendikası olan Fackorbundent’ın ST Uluslararası İlişkiler Sekreteri Karin Brunzell, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) temsilcileri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) yöneticileri ziyaret etti.

Emine Şenyaşar’dan etkilenerek 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimi sonrasında tutuklanan oğlu için Adalet Bakanlığı önüne gelen Sevinç Çakır da oturma eylemini 34’üncü gününde sürdürdü.