Adalet Peşinde Aileleri'nden İsmail Arı için gazetemize dayanışma ziyareti

6 Şubat depremlerinde yitirdikleri yakınları için mücadele yürüten Adalet Peşinde Aileleri Platformu, yurdun dört yanında Arı için yapılan eylemlere destek verirken Arı'nın tutuklanmasına karşı gazetemize dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Tutuklu BirGün muhabiri Arı'nın, haberleri ile adalet mücadelelerinin duyulmasına katkıda bulunduğunu belirten depremzedeler, "İsmail Arı yalnız değildir" dedi.

Dayanışma ziyaretinde konuşan Avukat Eren Can, "Adalet Peşinde Aileleri olarak haksız şekilde tutuklanan İsmail Arı ile dayanışmak için BirGün gazetesini ziyaret ettik. Depremde kaybettiklerimizin hesabını sormaya çalışırken gerçeğin peşinden giden gazeteciler hep yanımızdaydı. Yıkılan binaların neden yıkıldığını, sorumluların kimler olduğunu, ihmalleri ve kamu adına bilinmesi gerekenleri yazdılar. İsmail Arı da bu sürecin en görünür, en ısrarlı takipçilerinden biridir. Depremde yaşanan ihmalleri, sorumluluk zincirini ve adalet arayışını görünür kılan gazetecilerin bugün hedef alınması kabul edilemez. Çünkü gazeteciler susturulursa gerçek karartılır, gerçek karartıldığında ise adalet sağlanamaz. Bu nedenle bugün burada, dayanışma için ve gerçeğin yanında olduğumuzu göstermek için bulunuyoruz. İsmail Arı yalnız değildir. Gazetecilik suç değildir" diyerek Arı'yı yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.