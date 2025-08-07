Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan "sahte diploma" tepkisi: Bu hukuksuz eylemlerin tüm failleri, adalet önünde hesap verene dek sürecin takipçisi olacağız

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan "sahte diploma" açıklaması yapıldı.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan "sahte diploma" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz sevdiklerimizin acısı hâlâ tazeyken, yeni ve derin bir üzüntü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden avukatlarımızın hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı biçimde müdahale edilmiş, isimleri sahte diploma ve usulsüz işlemler için kullanılmıştır.

Sevdiklerimizin hatıralarını kirleten, onların isimlerinden çıkar sağlamaya çalışan bu alçak girişimi şiddetle kınıyoruz. Onlar, ihmaller zincirinin kurbanı olarak hayatlarını kaybettiler; şimdi ise ölümlerinden sonra bile istismar ediliyorlar. Sevdiklerimizin isimlerini kullanarak çıkar sağlamaya çalışan her kişi ve yapının karşısında olacağız. Bu hukuksuz eylemlerin tüm failleri, adalet önünde hesap verene dek sürecin takipçisi olacağız.

6 Şubat'ta kaybettiğimiz tüm canlarımızın aziz hatırasına sahip çıkacak, onların mirasını kirletmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Adalet, sadece mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da kazanılacak. Biz bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasıyla ilgili iddianamede, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların üniversite kayıtlarının sistemden silindiği ve bu kişilerin yerine, hukuk fakültesi mezuniyet belgesi talep eden şahısların kayıtlarının eklendiği belirtildi.

Kahramanmaraş Barosu, sahte diploma çetesinin, depremde Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybeden avukat Nesibe Kaya Zabun'un hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerine hukuka aykırı şekilde müdahale ettiğini tespit etti.

Hatay Barosu ise sahte diploma çetesinin, depremde Firuz Mutlu Apartmanı'nda yaşamını yitiren avukat Bestami Uğur Alkan'a ait mezuniyet belgesi üzerinde sahtecilik yaparak, belgeyi başka bir kişi adına kullanmak suretiyle kayıt oluşturduğunu belirledi.

Malatya Barosu da, depremde hayatını kaybeden stajyer avukat Ali Mert İnce'nin hukuk fakültesi mezuniyet bilgilerinin sahte diploma çetesi tarafından tahrif edildiğini açıkladı.