Adalet sağlanana kadar buradayım

Haber Merkezi

Meclis'te Adalet Nöbeti eylemini sürdüren Emine Şenyaşar, “Adalet sağlanana kadar ve oğlum bırakılana kadar buradan ayrılmayacağım” dedi.

Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen, bir oğlu da tutuklanan Emine Şenyaşar’ın, Meclis'teki Adalet Nöbeti 32’nci gününde de sürdü.

“Adalet” yazılı döviziyle “Adalet yok” diye haykıran Şenyaşar, “Sadece zulüm ediyorlar. 7 yıldır adalet arıyorum. Çocuklarımı hastanede katledenler dışarıda serbestçe gezerken yaralı oğlumu hapishaneye attılar. Herkes için adalet istiyorum. Adalet sağlanana kadar ve oğlum bırakılana kadar buradan ayrılmayacağım. Öleceksem de burada öleceğim” ifadelerini kullandı.