Adalet şaştı

AKP iktidarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP iktidarında Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu.

Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir etti. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı günden güne azaldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer’in soru önergesine verdiği yanıt ise “Bakanlık, vatandaşın yargıya güvenini ölçmekten çekiniyor” yorumlarına yol açtı. Bakanlığın 2009-2015, 2015-2019 ve 2019-2023 dönemlerinde hedef olarak koyduğu ve başarıya ulaştığını belirttiği, “Yargıya güven ve memnuniyet anketi” çalışmasını hiç hayata geçirmediği öğrenildi. CHP’li Özer, TÜBİTAK ile çalışarak yapılacağı belirtilen yargıya güven ve memnuniyet anketinin akıbetinin açıklanmasını istedi.

Adalet Bakanlığı, 2009-2015 yıllarını kapsayan, “Birinci Yargı Reformu Stratejisi” belgesi kapsamında TÜBİTAK ile çalışılarak yargıya güven ve memnuniyet anketi düzenleneceğini açıkladı. 2015 yılında hazırlanan ve 2015-2019 dönemini kapsayan, “İkinci Yargı Reformu Stratejisi” belgesinde de anket hedefi tekrarlandı. Belgenin içindeki, “Stratejiler” tablosunda ise 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında anketin düzenlendiği ve raporlandığı kaydedildi.

Bakanlığın anket ısrarı, 2019-2023 dönemini kapsayan, “Üçüncü Yargı Reformu Stratejisi” belgesinde de sürdürüldü. Belgede, “Düzenli aralıklarla” memnuniyet anketi yaptırılacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Tunç'un, CHP Milletvekili Özer’in önergesine Ocak 2024’te verdiği yanıt ise dikkati çekti. Yanıtta, herhangi bir anket çalışması yapılmadığı belirtilerek, “TÜİK’in memnuniyet anketlerine bakılabilir” denildi.

TBMM GÜNDEMİNDE

Bakanlığın, 2009 itibarıyla strateji belgelerine hedef olarak konulan ve gerçekleştirildiği belirtilen, “Yargıya güven ve memnuniyet anketleri” ile ilgili somut bir veri ortaya konulamadığının altını çizen Milletvekili Özer, Adalet Bakanlığı’ndaki çelişkiyi açığa çıkardı.

Çelişkiyi TBMM gündemine de taşıyan Özer, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• 2009-2915 yıllarını kapsayan dönemde yargıya güven ve memnuniyet araştırması kapsamında TÜBİTAK ile hangi çalışmalar yapılmıştır?

• Bu çalışmaların sonucunda hangi veriye ulaşılmıştır?

• 2019-2023 döneminde yargıya olan güven ve memnuniyet çalışması hedefinin tamamlandığı belirtilmiştir. Bu kapsamda kaç anket yapılmıştır? Anketlerden hangi veriler elde edilmiştir?