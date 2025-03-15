Adalet sisteminde yapay zekâ adımı

Oktay EVSEN

25 - 28. dönem CHP İstanbul Milletvekili Avukat Zeynel Emre, yapay zekâ uygulamalarının adalet sisteminde uygulanışıyla ilgili yeni gelişmeleri, imkânları ve dünyadaki uygulamaları Tekin Yayınları’ndan çıkan “İnsanlık İçin Adalet - Adalet İçin Yapay Zekâ” kitabıyla okuyucuya taşıyor.

26 Haziran 2019’da ilk olarak Çin’de “Yapay Zekâ Yargıç” uygulamasının kullanıldığını belirten yazara göre, bu gelişmeyle birlikte gözlerin çevrildiği adalet sisteminde yapay zekâ uygulamaları, artık geri çevrilemeyecek bir rotaya girdi. İnovasyon, güvenlik, üretim, eğitim, ekonomi alanlarında değerlendirilen yapay zekâ; adalette şimdilik arabuluculuk, mahkeme duruşması ve elektronik teslimat gibi alanlarda interneti kullanabiliyor.

Zeynel Emre, yapay zekânın adalette yozlaşma, gecikme ve yanlış kararlara karşı etkin şekilde kullanılabileceğine dikkat çekiyor. Yapay zekânın sihirli bir değnek olmadığına dikkat çeken Zeynel Emre, “Kokuşmuş sistemlerin devamlılığı sona ermeden yapay zekânın bütün nimetlerini görmemiz de mümkün olmayacak; tam tersine daha derin sorunlarla yüz yüze kalabiliriz. Ancak, yapay zekâ desteğiyle bu sistemler netlenebilir ve düzelme sağlanabilir” diyor.