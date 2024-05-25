Adalet talebi 29 yıldır sürüyor: Cumartesi Anneleri'nden 1000. hafta eylemi

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 1000 haftadır Galatasaray Meydanı'nda eylem yapıt. Nöbetin 1000. hafta eyleminde yakınlarından haber alamayanlar konuştu, adalet talep etti.

HABER MERKEZİ

Galatasaray Meydanı’nda gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi gerçekleştirildi.

Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemi nedeniyle, 2018’de polis barikatıyla kapatılan Galatasaray Meydanı sabah saatlerinde açıldı.

Cumartesi Anneleri ve insan hakları savunucuları, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi. Daha sonra, gözaltında kaybedilenlerin fotoğraflarının üzerine karanfil bırakıldı.

Ardından oturma eylemi gerçekleştiren Cumartesi Anneleri, tek tek söz alarak yakınlarının akıbetini sordu ve faillerin yargılanmasını talep etti.

Gözaltında kaybedilen ve daha sonra cansız bedeni bulunan Rıdvan Karakoç'un yakını, "Benim abimin cenzasını yok etmek istediler. Biz çabalarımızla buna izin vermedik. 1000 haftadır bu alanda talebimizi dile getiriyoruz. Sorumlular yargılansın. Sorumlular, suçlular yargılanana kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gözaltında kaybedilen Murat Aslan'ın kardeşi "Fail belli. Mehmet Ağar'ın, Meral Akşener'in yargılanmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ADALET İSTİYORUZ"

Özgür Gündem muhabiri Ferhat Tepe'nin annesi Zübeyde Tepe, "Özgür Gündem'in 25 muhabiri 1990'dan 1995'e kadar faili meçhul cinayetlerle öldürüldü.Biz 30 yıldır buradayız. 1000 haftadır buradayız. Hiçbir zmaan buradan vazgeçmedik.Çocuklarımız için adalet istiyoruz. Faili meçhul değil, failleri belli. Çocuklarımızın katilleri Tansu Çiller, Mehmet Ağar, Süleyman Demirel, Korkmaz Tağma. Faili meçhul cinayetlerin katili onlar" diye konuştu.

"MEZARI BOŞ"

Gözaltında 42 yıl önce kaybettirilen Cemil Kırbayır’ın ağabeyi Mikail Kırbayır, "Biz hukukun üstünlüğünün bu ülkede hakim kılınması için 1000 haftadır bu alanda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Kaybedilen, mezarı olmayan yakınlarımızın katillerini soruyoruz. Bu alanda yıllardır haykıran, kardeşinin mezarını arayıp, bulup onu kucaklamak isteyen ailemizin en küçüğü Fatma Kırbayır'ı geçen hafta defnettik. Eminim ki Fatma Cemil'ine sarılmak için avucunu açmış, kolunu açmış ama mezarı boş" sözlerini kullandı.