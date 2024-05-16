Adalet terazisi enflasyona takıldı

Çalıştığı yerden 2019 yılında çıkartılan Çelik açtığı işe iade davasını kazandı. Ancak mahkeme 2019’daki maaşı üzerinden ödeme yapılmasına karar verdi. 136 bin TL alması gereken işçiye 23 bin TL ödendi.

Kayhan AYHAN

Türkiye'deki enflasyonist ortam işçi ücretlerini etkilediği kadar hak mücadelesini de zorluyor. 2019 yılında haksız olarak işten atılan bir işçinin açtığı davada mahkeme işçiye 8 maaşın 2019 yılındaki tutarıyla ödenmesine karar verdi. Artan enflasyon karşısında işçinin kazandığı para ise şu an bir asgari ücret ancak ediyor. Emekçi Veysel Çelik, 2019 yılında 'haksız yere işten çıkarıldığı' gerekçesiyle işverenine karşı işe iade davası açtı.

Davayı avukatı Bedirhan Güven aracılığıyla yürüten Çelik, 5 yıllık bir hukuki mücadelenin ardından 2024 yılında davayı kazandı. Dava sonucunda boşta geçen süre ücreti olarak 4 aylık maaş ve işe başlatılmazsa 4 aylık başlatmama tazminatı kazanan Çelik’e işvereni tarafından toplam 23 bin 664 TL tazminat ödendi.

2019 yılı Mart ayında işten çıkarılan işçi o tarihte net 2 bin 400 TL alıyordu. İşçiye günümüzün asgari ücreti olan 17 bin 2 TL üzerinden toplamda 8 asgari ücrete denk gelen 136 bin TL'den daha fazla ödeme yapılması gerekirken 5 yıl süren yargılama sonucu işçinin eline geçen ücret ise 23 bin 664 TL oldu. Çelik'in avukatı Bedirhan Güven, "Uzun süren yargılama ve bu süre zarfında enflasyonun artması, işçinin kazandığı tazminatı kuşa çevirdi. 2019 yılında 23 bin TL ile birçok ihtiyaç karşılanabilirken, 2024 yılında aynı tutar ile çok daha az şey satın alınabiliyor. Bu durum, Çelik'in emeğinin karşılığını tam olarak alamamasına ve maddi açıdan zor duruma düşmesine yol açtı" dedi.

Avukat

Bedirhan Güven

YASAL DÜZENLEME ZORA SOKUYOR

Avukat Güven, bu durumun haksız olduğunu ve enflasyon nedeniyle kaybedilen değerin tazmin edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak mevcut yasal düzenlemelerin, enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının tazmin edilmesine olanak tanımadığını vurgu yapan Avukat Güven, "Mevcut yasal düzenlemeler, enflasyon nedeniyle değer kaybını dikkate almamaktadır. İş Kanunu ve diğer ilgili yasalarda, enflasyon nedeniyle alacakların değer kaybetmesi ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, işçi alacağını tahsil edebilse bile, enflasyon nedeniyle satın alma gücü önemli ölçüde azalmış olur. Enflasyondan kaynaklı değer kaybı, tüm alacak davaları ile işçilik alacaklarını ve işe iade davası kazanmış işçiler için büyük bir mağduriyet yaratmaktadır. Bu durum, işçilerin emeğinin karşılığını tam olarak alamamasına ve maddi açıdan zor duruma düşmesine, yargıya olan güveninin azalmasına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.