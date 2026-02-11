Adalet ve İçişleri bakanları değişti: Erdoğan'dan "Kabine" açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kabine'deki değişim hakkında kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan, görevlerinden ayrılan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye ise başarılar diledi.

Konuşmasına, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in giyim tarzı üzerinden hedef alınmasına yönelik mesajlar vererek başlayan Erdoğan, "Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum. 28 Şubat artığı kibirli alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık, yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmeyeceğiz. Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik duracağız" dedi.

Erdoğan’ın davetiyle AKP TBMM Grup Toplantısı’na katılan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e destek vermek amacıyla Eskişehirli kadınlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi.



Erdoğan, grup toplantısına davet ettiği Zeynep Güneş ile yan yana oturdu.



Toplantıya Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün de (solda) katıldI / AA

"SURİYE'DE TAVRIMIZ NETTİR"

Devamla bölgesel gelişmelere değinen Erdoğan, iktidar ve ittifakı olarak bu gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini, gerekli müdahaleler yaparak ülke lehine yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Suriye'deki gelişmelere konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu meselede tavırlarının ilk günden bu yana net olduğunu söyledi. 18 Ocak ve 30 Ocak mutabakatlarının uygulanmasını önemsediklerini vurgulayan Erdoğan, "Suriye'nin huzuru temennimizdir. Şiddetin daha büyük şiddeti besleyeceği unutulmamalıdır. Artık Suriye'nin kaynaklarının şehirlerin altında tünel kazmaya değil, Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir" diye konuştu.

Erdoğan, "Türkiye, bölgesinde nüfuz arayışında, tahakküm peşinde, başka ülkeleri dizayn etme arzusunda asla değildir. Tam tersine biz samimi bir şekilde kardeşlik istiyoruz, barış diyoruz. Hep birlikte kalkınalım istiyoruz. Halep ile birlikte Şam, Rakka, Haseke, Kamışlı da şen olana kadar, Kobanili yavruların yüzlerinde tebessüm çiçekleri açana kadar Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Ana muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Ne Kürtler ne Nusayriler ne de başkaları bunların umurlarında değil. Öyle olsaydı 13,5 yıl Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken tepki gösterirlerdi" dedi. Erdoğan, ana muhalefeti Suriye üzerinden iç siyaseti istismar etmekle suçladı.

"CHP LİDERİ MEYHANE JARGONUYLA SİYASETÇİLİK OYNAMAKTAN VAZGEÇSİN"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Erdoğan, ana muhalefet liderini üslubu üzerinden eleştirerek "Meyhane jargonuyla siyasetçilik oynamaktan artık vazgeçsin. CHP'de gelen gideni aratır gerçeği asla değişmiyor. Eskisini koltuğun hakkını vermiyor diye eleştirirken yerine gelen daha kötü çıktı. Beyefendi günlük hayatta seviyesiz kelimelerle iletişim kuruyormuş" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Lafa gelince Türkiye'yi yönetmeye talipler ancak ne kendilerini ne de CHP'yi yönetebiliyorlar. Entrika, kumpas, iftira, tuzak, komedi, trajedi ne ararsan hepsi var. Ne diyelim, Allah bunlara akıl, CHP'li vatandaşlarıma da sabır versin."

"DEPREMZEDELERE EVLER FAİZSİZ OLACAK"

Konuşmasının devamında deprem bölgesindeki çalışmalara değinen Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmaların küçümsendiğini iddia etti. Muhalefeti eleştiren Erdoğan, "Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez" diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde söz verdiğimiz şekilde 455 bin 537 bağımsız bölümü tamamladık. Deprem konutlarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sadece 3 yıl gibi kısa bir sürede yazılan bu başarı hikâyesi büyük ve güçlü Türkiye'nin başarısıdır. Devlet millet yürek yüreğe verdik, çalıştık ve olmaz denilen imkansız denileni 3 yılda hayata geçirdik. Ana muhalefet ve yoldaşları deprem bölgesinde yapılan işlere çamur atıyor. Deprem bölgesindeki çalışmayı küçümsüyor. Bunlar ne taş üstüne taş koymayı ne de edebince susmayı biliyor. Meydanlarda bedava ev sözü verdikleri depremzedelerimizin huzuruna tek bir eserle dahi çıkamayanlar bugün bize laf edemez. Biz ise milletimize nasıl daha iyi hizmet ederiz buna odaklanıyoruz. Deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Geride kalan kardeşlerimize sabrı cemil niyaz ediyorum. "

Depremzedeler için inşa edilen konutların ödeme planı hakkında konuşan Erdoğan, "11 ilimizdeki vatandaşlarımız evlerine zorlanmadan, çok uygun şartlarla, faizsiz, sabit fiyatlarla kavuşacak" dedi. Erdoğan, "455 bin konutun altyapı dahil fiyatlarının yüzde 65'ini devletimiz ödüyor. Teslim aldıktan iki yıl sonra ödeme başlayacak,18 yıl aynı fiyatla ödeyecek. Köy evlerinde maliyetten yüzde 50 indirim yapacağız.Ödeme 18 yıl, 8 bin 100 lira taksitle olacak. İsteyen 448 bin liradan peşin alabilecek" şeklinde konuştu.

KABİNE'DEKİ DEĞİŞİM

Konuşmasının son bölümünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine ve İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanmasına değinen Erdoğan, eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya hizmetleri için teşekkür etti.

Erdoğan, Gürlek ve Çiftçi'ye ise yeni görevlerinde başarılar diledi.