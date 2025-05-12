Adalet ve kent mücadelesinde bir zafer daha: Sinpaş'ın davası reddedildi

Sinpaş Kızılbük GYO’nun Marmaris’teki inşaat projesine karşı çıkan yaşam savunucularını hedef alan davalardan biri daha düşürüldü. Şirketin, eski Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin’e açtığı “haksız rekabet” davasında mahkeme ret kararı verdi.

300 bin TL tazminat talebiyle açılan davada İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, Beytekin’in kamu yararına faaliyet gösterdiğini ve mevzuat çerçevesinde davrandığını belirtti. Mahkeme, bilirkişi raporunda "Şahıs, Kent Konseyi Başkanı olarak mevzuatın kendisine verdiği görev ve sorumluluğa uygun hareket etmiştir. İleri sürülen iddiaların yanlış veya yanıltıcı olduğunu söylemek mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.

Marmaris’te yaşam savunucuları, 2019’dan bu yana Sinpaş’ın mevzuata aykırı şekilde sürdürdüğü projeye karşı mücadele yürütüyor. Şirket, bu süreçte Ufuk Beytekin ve Halime Şaman olmak üzere iki kent savunucusu hakkında dava açtı. Beytekin’in ardından Şaman hakkında açılan davanın da önümüzdeki süreçte sonuçlanması bekleniyor.

Ufuk Beytekin

Marmaris MUÇEP Meclisi ve Kent Politikaları Derneği, kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir emeklinin, bir gayrimenkul deviyle nasıl "haksız rekabet" edebileceğini anlamak elbette mümkün değil. Bu, tam da dediğimiz gibi, açık bir sindirme girişimiydi. Ancak İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi, verdiği red kararıyla bu oyunu bozdu. Üstelik Sinpaş, duruşmalara avukat göndermeyerek davayı düşürmeye çalışmıştı. Ama biz hakkımıza olan inançla, mahkemeye müracaat ederek bu oyuna izin vermemiştik. Bu karar, yalnızca bizim için değil, tüm yaşam savunucuları için önemli bir emsal teşkil ediyor.”

"KARAR SON UYARI OLSUN"

Sinpaş’ın, ruhsatları iptal edilen, yıkım kararı alınan ve mühürlenen parsellere rağmen, devletin egemenliğine meydan okurcasına inşaatlarına devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Peki ya bu kanunsuzluğa göz yumanlar? Ya gerçekleri bildikleri halde sessiz kalanlar? Bu karar, onların da akıllarını başlarına almaları için bir son uyarı olsun. Bu kentin çocukları, beton canavarlarına teslim etmeyeceğiz” denildi.

“Haklı mücadelemiz sürüyor” sözlerine yer verilen açıklama, “Ufuk Beytekin'in davası kazanıldı, şimdi sıra Halime Şaman’da” ifadeleriyle son buldu.