‘Adalet ve özgürlük talebini yükselteceğiz’

Haber Merkezi

Eğitim Sen Dersim Şubesi Kadın Sekreteri Rojda Çiftçi’ye bir itirafçı ifadesi üzerine verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına karşı, KESK Dersim Şubeler Platformu Sanat Sokağı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Eğitim Sen Şube Sekreteri İlhan Öner, adalet ve özgürlük talebini her alanda yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplumsal muhalefet üzerinde artan baskı ortamının, sendikal mücadele yürüten emekçilerle kadın hakları savunucularını da hedef aldığını belirten Öner, “Kamu emekçilerinin hak arama çabalarından kadınların eşitlik talebine kadar pek çok alanda yargının araçsallaştırıldığına tanık olmamız, hukuk devletinin temel ilkelerinin ciddi biçimde aşındığını gözler önüne sermektedir” dedi.

Ülkedeki hukuksuz dalganın Eğitim Sen Dersim Şubesi Kadın Sekreteri Rojda Çiftçi’yi de hedef aldığını söyleyen Öner, “Yargı mekanizmasının bağımsız ve tarafsız olması gerekirken siyasi ve keyfî uygulamalara açık hâle geldiğini açıkça göstermektedir” diye konuştu.