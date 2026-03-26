‘Adalet’ vergide de kayıp: 18,6 milyar TL’lik borç silindi

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Uzlaşma Komisyonu ve Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu’nun verileri, “Vergide adaletsizlik” tartışmalarını bir başka boyuta taşıdı. Yurttaşlar ağır vergi yükleri ile karşı karşıya bırakılırken kamunun, milyarlarca liralık vergi ve cezadan vazgeçtiği öğrenildi.

CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Cevdet Akay, Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine mercek tuttu. Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Akay, “Vergide adalet yalnızca söylemle değil, uygulamayla sağlanır” dedi.

SİLİNEN MİLYARLAR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, 2013-2025 yılları arasında toplam 18 milyar 630 milyon 610 bin 714 TL’lik kamu alacağının tahsilinden vazgeçildi. Vazgeçilen toplam 18,6 milyar TL’lik kamu alacağının 2 milyar 882 milyon 583 bin TL’si vergi aslı, 15 milyar 748 milyon 26 bin TL’si ceza tutarlarından oluştu. Akay, silinen vergi ve cezaların, “Bir teknik uzlaşma olarak görülemeyecek kadar büyük olduğunun” altını çizdi.

Uzlaşılan ceza tutarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim de dikkati çekti. 2013-2025 döneminde toplam 15,7 milyar TL’ye ulaşan silinen cezaların yıllara göre dağılımı, şöyle kaydedildi:

2013: 187,9 milyon TL

2015: 1,5 milyar TL

2017: 22,5 milyon TL

2019: 43,9 milyon TL

2021: 99,2 milyon TL

2023: 431,7 milyon TL

2025: 9,7 milyar TL

“CAYDIRICILIK YOK”

Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan CHP’li Cevdet Akay, şunları söyledi:

“Vergi kaybı nedeniyle kesilen cezaların milyarlarca liralık bölümünün tahsil edilmemesi, sistemin caydırıcılığı açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. Küçük esnafın, ücretlinin borcu için tahsilat süreci eksiksiz işletilirken büyük tutarlı borçlarda milyarlarca liralık cezaların silinmesi kamu vicdanında tartışma yaratmaktadır. Vergide adalet yalnızca söylemle değil, uygulamayla sağlanır.”