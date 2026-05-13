‘Adalete’ ayakta yolculuk: Cezaevlerinde yatacak yer yok

AKP hükümetleri döneminde artan suç oranları ve toplumsal muhalefete yönelik baskı, adalet sisteminin yükünü de artırdı.

Hâkim ve savcı başına düşen dosya sayısı giderek artarken yargı zaman zaman, “Kararlar, siyasi kaygılarla alınıyor” eleştirilerine de muhatap oldu.

Türkiye’deki cezaevlerinin kapasitesi de giderek artan yükü karşılayamaz hale geldi. Türkiye’de Mayıs 2026 itibarıyla cezaevlerindeki doluluk oranı, yüzde 135’e dayandı.

TIKLIM TIKIŞ

Cezaevlerindeki kapasite sorununu ortaya koyan en çarpıcı veri, Adalet Bakanlığı’nın istatistikleriyle ortaya konuldu. Cezaevlerinde giderek artan nüfusun, hükümlü ve tutuklulara adeta adım atacak yer bırakmadığı bakanlığın istatistikleri ile gözler önüne serildi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 304 bin 956 kapasiteli cezaevlerinin toplam mevcudu, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla 420 bin 498’e ulaştı.

BİNLERCE ÇOCUK

Mayıs 2026’da 420 bin 498’e ulaşan cezaevlerindeki toplam nüfusun 357 bin 283’ü hükümlü, 63 bin 515’i ise tutuklulardan oluştu. Cezaevlerindeki çocuk sayısının yüksekliği de dikkati çekti. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla cezaevlerindeki çocuk sayısı kayıtlara, 4 bin 680 olarak geçti.

Cezaevi nüfusunun kurum statüsüne göre dağılımı da paylaşıldı. Açık ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısının 118 bin 190, kapalı ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlü sayısının ise 302 bin 608 olduğu bildirildi.

DİP DİBE

Cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu başına düşen metrekarede yıllar itibarıyla yaşanan değişim de kapasite sorununa ayna tuttu. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, 2023 yılında 29,2 metrekare olan cezaevlerinde hükümlü başına düşen alan, 2024 ve 2025 yıllarında giderek daha da azaldı. Buna göre, 2024 yılında 24,6 metrekare olan cezaevlerindeki hükümlü başına düşen alanın, 2025 yılında 24 metrekareye gerilediği belirtildi. Cezaevlerinde hükümlü başına düşen alanın, spor salonları ve havalandırmalar hariç hesaplandığı kaydedildi.

***

ÇARPICI VERİ

Mevcudun on binlerce üzerinde tutuklu ve hükümlüyü barındıran cezaevlerinin toplam nüfusu, Türkiye’deki onlarca kentin nüfusunu geride bırakıyor. Cezaevlerinde Amasya, Rize, Yalova ve Artvin'in de aralarında olduğu 34 kentin nüfusundan fazla sayıda kişi kalıyor.