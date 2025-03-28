Adalete güven yerle bir: Şikayet listesinde adalet zirvede

AKP iktidarı döneminde adalet sistemi geri dönülemez yaralar aldı. Hukuk sisteminde iktidar eliyle yaratılan tahribat nedeniyle Türkiye'de hukuka güven de yerle bir oldu. Uluslararası raporlara göre Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 142 ülke arasında 117’nci sıraya kadar geriledi. Türkiye, ülkelerin hukukun üstünlüğü endeksi sıralamasında Angola, Nijer, Guatemala gibi ülkeler ile aynı lige düştü.

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanması ile başlayan süreç, yargı sistemine olan güvensizliği perçinledi. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun şikâyetlere yönelik istatistikleri de yurttaşın Adalet Bakanlığı’na yönelik şikâyetlerinin giderek arttığını gözler önüne serdi.

TIRMANAN ŞİKÂYETLER

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verilerine göre, 2018 yılında Adalet Bakanlığı, 816 şikâyete konu edildi. Bakanlık, kamu idarelerinin şikâyet sayısına göre sıralandığı listede yedinci sıraya yerleşti. 2019 yılında ise Adalet Bakanlığı ile ilgili yapılan şikâyet sayısı, 2 bin 223 olarak gerçekleşti. Bakanlık, 2019’da şikâyet listesinde yedinci sıradan ikinci sıraya tırmandı.

Adalet Bakanlığı, 2020 yılı itibarıyla ise her yıl en çok şikâyetçi olunan kurum olarak öne çıktı. Kamu Denetçiliği Kurumu’na Adalet Bakanlığı ile ilgili 2018 yılında 816, 2019 yılında 2 bin 223 olan şikâyet sayısı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 2 bin 568

• 2022: 3 bin 333

• 2023: 2 bin 777

• 2024: 2 bin 757

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YARGI SİSTEMİNE GÜVEN YOK

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD), “Bir Bakışta Hükümet” raporları da Türkiye’nin en temel alanlarda tel tel döküldüğünü ortaya koyuyor. Türkiye'deki yargı sisteminden memnuniyet oranı kayıtlara, yüzde 33 olarak geçiyor. Türkiye, yargıdaki yüzde 33’lük memnuniyet oranı ile Kolombiya, Brezilya, Slovak Cumhuriyeti, Şili ve Kore ile aynı torbada yer alıyor.