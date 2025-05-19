Adalete, özgürlüğe birlikte sahip çıkalım

Haber Merkezi

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 19 Mayıs nedeniyle bugünkü adresi İzmir. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla partisinin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenleyeceği miting için yurttaşlara çağrıda bulundu.

“Bugün anayasa tanımaz bir yönetim varsa, 19 Mayıs’ı sadece bir bayram değil, direniş günü olarak görmek gerekir” diyen Bakan, tüm İzmirlileri saat 18.00’de Gündoğdu’da buluşmaya davet etti.

Bakan, şu çağrıyı yaptı: “Bugün, Türkiye’de bir anayasa tanımazlık, hukuk devletini yok sayan bir yönetim anlayışı varsa, milletin iradesi gasp ediliyorsa, gençlerin hayalleri bastırılmak, umutları yok edilmek isteniyorsa, işte o zaman 19 Mayıs’ı sadece bir bayram gibi değil, bir direniş günü gibi anlamak gerekir. Tıpkı 1919’da olduğu gibi bu yüzden sokaklardayız, meydanlardayız, her yerde bir aradayız. Omuz omuza sesimizi yükselttiğimiz, haklarımızı aradığımız ve değişim talebimizi haykırdığımız bu meydanlar sadece bugünün iradesini yansıtmıyor, ülkemizin geleceğini de şekillendiriyor. İlk kurşunun atıldığı, umudun filizlendiği, özgürlüğün iliklerimize işlediği, kimliği ve ruhuyla ülkenin aydınlık yarınlarına ışık tutan eşsiz İzmir; Saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda buluşalım. Cumhuriyetimize, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkalım.”

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Lideri Özel de önceki gün miting için çağrı yapmıştı. İmamoğlu, “Merhaba İzmir, merhaba Ege. İlk kurşunun, son zaferin şehri İzmir, şimdi adalet ve hürriyet için bir araya gelecek. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılacağı buluşmanızı büyük bir coşkuyla izleyeceğim” demişti.

CHP Lideri Özel ise, “19 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanında buluşalım. Bundan sonrası hiç kolay olmayacak. Bu ülkede demokrasi hiç kolay savunulmadı. Her zamanki gibi korkuyu evde bırakanlara ihtiyaç var. Biz kazanacağız, hiç kimse kaybetmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL MİTİNGİ PENDİK’TE

CHP’nin, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından İstanbul’da başlattığı mitingler de devam ediyor. Her çarşamba günü düzenlenen mitinglerin yeni adresi Pendik oldu. Pendik Sahil Tören Alanı, Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek miting, saat 2030’da başlayacak. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adaletsizliğe, hukuksuzluğa, haksızlığa karşı Pendik Sahili Atatürk Anıtı’nda buluşuyoruz" dedi.