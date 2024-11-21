‘Adaleti mumla aradık’

Haber Merkezi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 21 Kasım 2004 tarihinde evinin önünde babası Ahmet Kaymaz ile beraber yaylım ateşine tutulan 12 yaşındaki Uğur Kaymaz’ın katledilmesinin üzerinden 20 yıl geçti. Kaymaz’ın kardeşi Alişer Kaymaz, adaleti mumla aradıklarını söyledi.

MA’ya konuşan Alişer Kaymaz şu ifadeleri kullandı: “Ağabeyim yaşasaydı, 32 yaşında ve yanımda olacaktı. 20 yıldır adalet gelir diye mücadele ettik. Faillerini korudular ama yılmadık. Belki, mahkemelerden sonuç alamadık ama halkın vicdanında failleri de onlara bu emri verenleri de ve onları koruyanları da mahkûm ettik” dedi.