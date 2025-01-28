Adaletin bilirkişisi: Becerikli Bay S.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yaklaşık 10 gündür bu toplantıya hazırlanıyordu. İBB Basın Danışmanlığı’ndan ciddi bir takip yürütüldü. 22 Ocak’ta yapılması planlanan toplantı Bolu’da 78 kişinin ölümüyle sonlanan felaket nedeniyle iptal edildi. Yeni toplantı dün Saraçhane’deki İBB binasında yapıldı. Toplantıya yarım saat kala fuaye alanı dolmuştu bile. Medyanın eski, yeni, tanıdık isimleri yüzleri salonu doldurdu. Salonun sol tarafında CHP yöneticileri ve İstanbul’un ilçe belediye başkanları yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat tam 10’da kürsüde konuşmasına başladı..

Ardından yargı sürecine girdi ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve 7 yıl önce tutuklanan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan söz ederek bu durumun 12 Eylül darbe günlerinde yaşandığından söz etti.

“Siyaset köküne kadar yargıya karışıyor bu kadar net. Hukuksuz operasyonlarına devam edecekler. Bunu ben demiyorum. Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor. Ne diyor; ‘Turpun büyüğü heybede’ diyor. Biz de “Turpun büyüğü” koyduk toplantının ismini. Bugün heybeden turp niyetine çok enteresan bir kişilik çıkacak. Bu kişinin adeta bir infazcıya dönüştürüldüğünü, hukuksuzlukların perdesi yapılmaya çalışıldığını belgeleriyle paylaşacağım.

Bugünün BirGün'ü

İmamoğlu sonrasını adım adım şöyle anlattı:

• YARGINLANDIĞIM DAVADA O İSİM: Beylikdüzü Belediye Başkanlığım sırasında bir ihale nedeniyle yedi yıl hapis ve siyasi yasakla yargılanıyorum. Oysa 2020’de Danıştay bana ceza sorumluluğu yüklenemeyeceğine karar verdi. Bu görüşleri yeterli bulmayan mahkeme konuyu bir bilirkişiye emanet etti. Gördüğünüz gibi bu bilirkişi, olmayan şeyleri yazacak, atıf yapacak kadar rahat bir profesyonel. Başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Bu kişiyi takdim ediyorum: S. B. Heybedeki turbun adı belli oldu. Bu ismi aklınızda tutun. Gerçi akılda kalıcı bir yanı var zaten.

• ÜÇ KİŞİLİK YENİ BİLİRKİŞİ HEYETİ: Mahkemeye konuda itiraz ettik. Sonuçta Danıştay’ın 5 yüksek yargıcı, Sayıştay’dan emekli 6 denetçi bizi haklı buldu; bir S. Bey haklı bulamadı. Düşünsenize; adam mahkemeyi aldatacak kadar cesur, olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara. S. Bey’e bu cengaverliği nedeniyle yeni vazifeler verildi ne tesadüf ki bu görevler hep bizimle ilgili.

• YİNE AYNI İSİM: Önce İETT ardından İsfalt ile ilgili soruşturmada bilirkişi olarak yine S. Bey tercih edildi. Sordum, ‘İstanbul’da 8 bin 806 bilirkişi varmış. Temel alanı S. Bey gibi muhasebe olanların sayısı ise 1891. Binlerce bilirkişi arasında bize hep aynı ismin düşmesi tesadüf olabilir mi?

Nedense hep CHP’li belediyelerin dosyaları düşüyor bu beye; Hayri İnönü zamanında Şişli, Şükrü Genç döneminde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe, Küçükçekmece… Liste uzayıp gidiyor. Kim bu bey? Kendisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan ayniyat saymanı görevinde iken emekli oluyor. Sonra bilirkişiliğe başlamış. Kooperatif davalarına bakıyor. Daha sonra Çorlu, Tekirdağ, Çerkezköy’deki davalarda bilirkişilik yapıyor. 2014-2016 yılları arasında ünlü bir yargı mensubumuz da Çerkezköy’de hakim.

İstanbul’un bu çok ünlü bilirkişisi S. Bey’in, Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘sahte bilirkişi raporu yazmak’ iddiasıyla yargılandığı bir dava oldu mu?

• VE SON OLARAK: Bu maharetli bilirkişi son olarak Beşiktaş ve Esenyurt operasyonlarında karşımıza çıktı.

Eğer bir konu İBB’yi ve İmamoğlu’nu ilgilendiriyorsa, maharetli bilirkişi S. Bey de o dosyaya eklemleniyor. Hemen imdada yetişiyor. Operasyonlar, bizim dosyadan hareket etti. İlinti kuruyor. Bu davada tek değil 3 kişilik bilirkişi heyeti kuruluyor. Biri S. Bey. Prof. Dr. Ahmet Özer ile kararında kanuna aykırı biçimde S. Beyin tek başına hazırladığı rapor kabul ediliyor. Beşiktaş ve Esenyurt operasyonu yapılıyor. Diğer 2 bilirkişi, kendi raporlarını sunuyor. Ortak karar yerine herkes ayrı ayrı rapor verilebilir deniliyor. Adalet Bakanı’na çağrımdır. “HSK’yı harekete geçirmelisiniz. Ama buna gücünüz yetmez. Sözünüz İstanbul’da geçmez. Bunun için mangal gibi, adalet yüklü bir yürek lazım.

SİZİN TURP ZANNETİKLERİNİZ

İmamoğlu konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı’na seslendi: Sizde böyle maharetli bilirkişi S. beyler oldukça, heybenizde büyük turplar taşıdığınızı düşünebilirsiniz. Ne var ki, sizin turp zannettikleriniz, bu milletin gönlünde zerre yer etmez. Bağımsız yargıyı ve adalet sistemimizi ters düz etmek, kumpaslarla siyasi istikballer için kullanmak, sizden öncekilerin, hatta sizin döneminizde bile bunu yapanların nasıl ayağına dolaştıysa, yarın da emin olunuz ki, sizin ayağınıza dolaşacak. Sayın Cumhurbaşkanı; turpun büyüğü senin heybenden çıktı. Aslında işin çok kolay. Bu kadar heybe sırtında taşımana gerek yok.

Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladığı bölümde “Ben milletimizin ferasetine, adaletine, vicdanına güveniyorum. Onun dışında yapılan siyasete ayar verme ya da siyaseti dizayn etme mücadelesidir. Ben bu mücadeleyi kazanacağıma inanıyorum.

Tekrar meydan okuyorum.

AH ADALET BU HIZLA İŞLESE

Toplantı bitti, medya çalışanları ayaküstü konuşurken yeni haber düştü:

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bilirkişi S.B. ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı açıklamasında ‘‘Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir’’ ifadeleri kullanıldı.