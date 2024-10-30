Adaletin eğitimi de kendisi kadar zayıf

Tuğçe Çelik

Türkiye’de sayısı artan hukuk fakültelerinin eğitim kalitesi, ilk kez 29 Eylül’de yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarıyla yine gündeme geldi.

Türkiye ve KKTC bünyesinde 2024 yılı itibarıyla 92 üniversitenin hukuk fakültesi var, bu okullardan mezun olanların sayısı her yıl artıyor.

Türkiye’deki devlet okullarındaki hukuk fakültesi sayısı ise 44. Bu 44 hukuk fakültesinden 11’inin dekanı hukuk fakültesi mezunu değil.

Dekanlar arasında ilahiyatçı, iktisatçı, edebiyatçı, işletmeci de var. 24 Ekim’de açıklanan sınav sonuçlarına göre; avukatlık stajına kabul için sınava giren 9 bin 142 adayın yüzde 57’si başarısız oldu, İdari Yargı Ön Sınavı’na katılan 1228 adayın yüzde 98’i ise elendi.

Hukuk mesleklerinde standardın yükseltilmesi hedefiyle 2023 yılı Mayıs ayında bir düzenleme yapılmıştı. Düzenlemeyle adli ve idari yargıda hâkim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ve İdari Yargı Ön Sınavı’nda (İYÖS) başarılı olma zorunluluğu getirilmişti. Ancak hukuk fakültesi ve mezun sayısı gün geçtikçe artarken hukuk alanında kalitenin yükseltilmesini hedefleyen bu sınavların sonuçları korkutucu tabloyu ortaya koydu. Avukatlık stajına kabul için sınava giren 9 bin 142 adaydan 70 üstü not alıp başarılı olan sayısı 3 bin 871 olarak belirlendi. İdari Yargı Ön Sınavı’na katılan 1228 adaydan sadece 12’si başarı gösterdi. Hukuk mesleğine girişte elenenlerin oranı yüzde 57, idari yargıda ise yüzde 98'den daha fazla. Sınavın içeriği de tartışma yarattı. Hukukçular, sınav sorularının hukuk fakültelerindeki eğitim dikkate alınmadan hazırlandığı yönünde eleştirilerde bulundu.

EŞİTSİZLİĞİ ÇÖZMÜYOR

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, “Öncelikle tartışılması gereken hakimlik, savcılık gibi mesleklere girişte ‘referansın’ yani ‘torpil’ denen yöntemin esas alınmasıdır” dedi. Sözüer şöyle konuştu: “Yargı bağımsızlığı güvencelerinin etkin olmadığı bir rejimde, istenen nitelikli, özerk kişilikli hukukçular değil siyasi iktidara güçlük çıkarmayan hakim, savcı ve avukatlardır. Bu koşullarda HMGS'nin sorun, eşitsizlik ve haksızlıkların giderilmesinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu sınavda mezunlar adeta ters köşeye yatırılmıştır. Çünkü sınavda hukuk fakültelerindeki eğitimi, öğretimi hiç dikkate almayan sorular sorulmuştur. Hakim, savcı, avukat bir olayı teorik bilgi ve kanunlara göre değerlendirir ve bir sonuca varır. Bu nedenle hukuk fakültelerinde uygulaması olan derslerin sınavları, esasen bir olayın çözümü şeklindedir. Bu sınavla dershaneler, test kitapları sektörü büyür, sınava girip kazanamayanlar artınca başarı puanı düşürülür, başarısızlar 5-10 bini bulunca da bir af gelir. Hukuk fakültelerinin kalite sorunları giderilmeli ve objektif nitelikli bir sınav yapılmalıdır. Bunun için askıya alınan hukuk devletini askıdan indirmek gerekir.”

BAROLARI DİNLEMEDİLER

Avukat Dr. Tolga Ersoy, ihtiyacın üzerinde hukuk fakültesi açıldığını söyledi. Ersoy şu ifadeleri kullandı: “HMGS’de adayların yüzde 57'sinin başarısız olması, hukuk eğitiminin kalitesindeki düşüşün göstergesidir. İhtiyacın çok üzerinde hukuk fakültesi açılmıştır, baroların ve hukukçuların ikazları dikkate alınmamıştır. Bu başarısızlık HMGS ve İYÖS sınavlarına hazırlık amaçlı dershaneciliğin yaygınlaşmasına sebep olabilir.Bu sürecin asıl mağdurları da başarısız olan ve bir anlamda kendilerine verilen düşük nitelikli hukuk eğitiminin mağduru olan hukuk mezunları. Başarısız olanlar içinde maddi durumu iyi olmayan çoğu mezun, bu sınavda başarı sağlayana kadar hukuk dışı sektörlerde çalışmak durumunda kalacak. Burada da örtülü bir ayrımcılık ve eşitsizlik söz konusu. Çünkü niteliği düşük hukuk eğitimi mağdurları içinde maddi imkanları olanlar daha çok çalışacak vakte sahip olacak, dershanelerden eğitim alacaklar. Maddi durumu elvermeyenler, hem hukuk dışı sektörlerde çalışmak durumunda kalacak hem de kendine kalan vakitlerinde bu sınavlara hazırlanacak."

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BAKANLIĞIN PLANI HAYATA GEÇMEDİ

Adalet Bakanlığı’nın İnsan Hakları Eylem Planı 2021-2023, hukuk eğitiminde yapılması planlanan bir dizi madde içeriyor. Ancak gelinen noktada bu planın hayata geçirilmediği görülüyor.

Planda hukuk eğitimine dair hedefler şunlar:

• Hukuk fakültesi dekanları sadece hukuk fakültesi mezunu akademisyenler arasından belirlenecek

• Kontenjanlar daha nitelikli eğitim verilmesini sağlayacak düzeyde tutulacak

• Öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak; hukuk metodolojisi, hukuki gerekçelendirme ve karar yazımı ile adalet psikolojisi gibi derslerle programlar zenginleştirilecek ve eğitimin uygulamayla bağlantısı güçlendirilecek

• Hukuk fakültelerine öğrenci alınabilmesi için gerekli öğretim üyesi ve anabilim dalı sayısına ilişkin standartlar yükseltilecek