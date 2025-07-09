Adaletin infazı: Cezaevleri kapasiteyi aştı

Türkiye’de toplumsal muhalefet üzerinde baskı, adalet sistemi ve cezaevlerinin yükünü artırdı. Giderek tırmanan suç oranlarının yanı sıra, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermek için sokağa inen yurttaşların tutuklanması da cezaevlerinin dolup taşmasına yol açtı.

Demokratik hakkını kullananların da aralarında olduğu çok sayıda yurttaşa yönelik tutuklama tedbirinin ardından gözler, Türkiye’deki cezaevlerinin kapasite sorununa çevrildi. Türkiye’de, 295 bin kapasiteli cezaevlerinde tutulan hükümlü ve tutuklu sayısı 1 Temmuz itibarıyla 410 bini aştı.

DÜZENLEME ÇÖZÜM DEĞİL

4 Mayıs'ta yürürlüğe giren ve kamuoyunda, "10’uncu Yargı Paketi" olarak bilinen, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de cezaevlerinin kapasite sorununa çözüm olmadı. İnfaz düzenlemesi ile gerçekleştirilen tahliyelere karşın cezaevlerinin halen 115 bin 135 kapasite üstü tutuklu ve hükümlüyü barındırdığı öğrenildi.

ON BİNLERCE TUTUKLU

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Temmuz 2025 tarihli veriler, cezaevi nüfusunun 410 bin 135 olduğunu ortaya koydu. Toplam 410 bin 135 olan cezaevi nüfusunun 352 bin 82’sinin hükümlü, 58 bin 53’ünün ise tutuklulardan oluştuğu belirtildi.

Cezaevlerindeki kadın nüfusu da paylaşıldı. Toplam 391 bin 349 erkek tutuklu ve hükümlüye karşın kadın tutuklu ve hükümlü sayısının 18 bin 786 olduğu bildirildi.

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FATURASI DA YURTTAŞA

Bütçe verilerine göre, 2020-2025 döneminde cezaevi inşaatları yatırımları için Adalet Bakanlığı’na toplam 6 milyar 851 milyon 913 bin TL’lik kaynak gönderildi.

Cezaevleri inşaatları için Adalet Bakanlığı’na verilen yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: 1 milyar 335 milyon TL

• 2021: 1 milyar 628 milyon TL

• 2022: 1 milyar 325 milyon TL

• 2023: 1 milyar 99 milyon TL

• 2024: 250 milyon 7 bin TL

• 2025: 1 milyar 213 milyon TL