Adaletin olmadığı ülkede özgürlük olmaz

Kültür Sanat Servisi

Her kesimden Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepkiler sürüyor. Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) tarafından yayınlanan ‘Adaletin olmadığı ülkede özgürlük de olmaz’ başlıklı metinde AKP iktidarının demokratik devlet uygulamalarına dönmesi için çağrı yapıldı. Metinde ayrıca bugün saat 11.00’de İstanbul Cağaloğlu’ndaki TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek basın açıklamasına tüm yurttaşlar davet edildi.

Sendika tarafından yayınlanan metinde şöyle denildi: “Anayasal haklarımızı artık kullanamayacağımızdan kaygılıyız. Baskılardan, yasa tanımazlıktan, hukukun partizanlaşmasından ötürü tüm yurttaşlarımız için kaygılıyız. 16 milyon nüfuslu bir belediye başkanının diploması yok sayıldı. ‘Gece yarısı baskınları’yla yüzlerce kişi gözaltına alındı. Basın, yayın ve yazar kuruluşları olarak biliyoruz ki iktidar ve yargı eliyle gerçekleştirilen Anayasa’ya aykırı bu uygulamaların demokratik hukuk devletlerinde görülmesi mümkün değildir. İktidarı, Anayasa’nın işlerliğine, demokratik-sosyal hukuk devleti uygulamalarına dönmeye çağırıyoruz."