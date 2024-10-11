Adaletin peşindeyiz

6 Şubat’ta Hatay İskenderun’da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı MCG Tower davası bugün İskenderun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da görülecek. Dava öncesi konuşan ve apartmanda anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek "Kusurların açık olmasına rağmen kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni hâlâ verilmedi. Bilirkişi raporu duruşmaya yetişecek mi bilmiyoruz, bu durumlar yargı sürecini geciktirdiği için adalate olan inancımızı zayıflatıyor" dedi.

MCG Tower, depremden 3 yıl önce yapılmıştı. Bina depremde ortadan ikiye ayrılmış ve 14 kişi yaşamını yitirmişti. MCG Tower’in aksine yanındaki birçok bina ise ayakta kalmış ve birçok yapıda ağır hasar oluşmamıştı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuksuz sanıkların "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

120 GÜNDÜR RAPOR YOK

MCG Tower'da anne Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, tüm sanıkların tutuklanması gerektiğini söyledi. Sümbültepe, şunları anlattı:

"İnşaat mühendisi, statik proje sorumlusu Mehmet Yılmazlar 1. duruşmada, binaya sonradan eklediği kirişler için ‘Haberim yok’ dedi. Şantiye Şefi Şule Özbay ben ‘Çaycıydım' dedi. Binada çerçeve kirişlerin bağlanmadığı, binanın asansör, tesisat, merdiven boşluklarının tek bir noktada toplandığı ve binanın buradan yırtıldığı ITÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Prof. Beyza Taşkın tarafından haber belgeselde açıkça ifade edildi. 120 gündür 2. bilirkişi raporu gelmedi. İlk raporda, 0.7g ivme üzerinden düzenleme yapılarak gerçeği tahrif etmiştir ve bunun üstüne sanıklar serbest bırakıldı. Oysa yapmış olduğumuz yazışmalar sonucunda ivmenin daha düşük olduğunu ve deprem yönetmeliğinin sınırları içerisinde olduğunu ispatladık ve dosyaya sunduk. Şimdi bilirkişilerin de bu ivme değeri üzerinden inceleme yaparak, sanıkların sorumluluklarını ortaya koymasını, mahkemeden de sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz."

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DEPREMZEDEYE BİR DARBE DAHA

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'deki iş yeri yıkılan ve tüm malzemeleri enkaz altında kalan mühendis Okan Güney, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istenen belgeleri veremediği için kendisine 240 bin lira para cezası kesildiğini söyledi. Güney "Her şeyimizi kaybetmişiz bir de ceza ile uğraşıyoruz” dedi.