Adaletin Saray’ı da gecikti

Plansızlık ve öngörüsüzlük nedeniyle maliyeti katlanan kamu projelerine bir yenisi daha eklendi.

Adana’da yapımına devam edilen ve bir türlü tamamlanamayan Adana Adalet Sarayı’nın maliyeti, öngörülenin üzerine çıktı.

Adana Adalet Sarayı’nın yılan hikayesine dönen yapım sürecinde yeni bir döneme daha girildi. 2014 yılı itibarıyla yüz milyonlarca liralık harcamaya karşın tamamlanamayan sarayın R Blok’unun inşaat işlerinin bitirilmesi için yeni bir harcamaya daha imza atıldı.

2014’TE BAŞLAYAN HİKÂYE

Adana Adalet Sarayı’nın yapımı, Mayıs 2014’te başladı. Adalet Bakanlığı’nca 3 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında sarayın tamamlanması için METAG İnşaat isimli şirket ile 6 Mayıs 2014 tarihinde 179 milyon 127 bin 71 TL’lik sözleşme imzalandı. 12 Mayıs 2014 tarihinde çalışmalarına başlayan şirket, inşaat işlerinin 5 Şubat 2017 tarihine kadar tamamlanacağını taahhüt etti.

SÖZLEŞME FESHEDİLDİ

Ancak Şubat 2017 taahhüdü yerine getirilemedi. Şirkete süre uzatımı veren Adalet Bakanlığı, “Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi” gerekçesiyle 11 Kasım 2019 tarihinde ihalenin sözleşmesini feshetti.

Yarım kalan Adana Adalet Sarayı’nın tamamlanması için 18 Şubat 2020 tarihinde ihale açıldı. İhale kapsamında FEZA İnşaat ile 6 Nisan 2020 tarihinde 39 milyon 800 bin TL’lik anlaşma sağlandı. Ancak bu ihale de Adalet Sarayı’nın tamamlanması için yetmedi. Adalet Sarayı’nın yılan hikayesine dönen öyküsü, 2024 yılında da sürdü. Adalet Bakanlığı, Adana Adalet Sarayı’nın yarım kalan R Blok’unun inşaat işlerinin bitirilmesi için 15 Ağustos 2024 tarihinde yeni bir ihale daha gerçekleştirildi. İhale kapsamında 2 Eylül 2024’te Ökkeş Bozkaya isimli müteahhitle 2 milyon 488 bin TL’ye el sıkışıldı. Adana Adalet Sarayı’nın R Blok’unun inşaat işlerinin 2 Kasım 2024’e kadar bitirileceği belirtildi.

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EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ SARAY

Yapımı devam eden Adana Adalet Sarayı, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üçüncü Adalet Saray’ı olacak. Toplam 58 bin metrekarelik alana inşa edilen adalet binasının 30 bin metrekaresine bina, 28 bin metrekaresine ise yol, çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmaları yapılacak.