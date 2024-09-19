Adaletin zerresi yok

Mersin’de Simay Salman isimli kadın öğretmene saldırıp yumruk atması ile gündeme gelen Taş Medreseli Ülkücüler Mersin İl Başkanı Ramazan Benli’nin, şiddete maruz bıraktığı Salman’ın 68 yaşındaki annesini gözaltına aldırdığı ortaya çıktı.

Mersin Mezitli’ de, 41 yaşındaki Müzik öğretmeni Simay Salman isimli kadın apartmanının önündeki hamile kediye mama verdiği esnada 63 yaşındaki MHP’li Benli tarafından darbedildi.

SADECE PARAZA CEZASI!

4 Haziran 2023’te yaşanan saldırının ardından Salman, darp raporu alıp Benli’den şikâyetçi oldu ve basit yaralama suçundan dava açıldı. Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi ise 21 Aralık 2023 tarihinde tartışma yaratacak bir karara imza attı. Benli’ye sadece 2 bin 240 TL adli para cezası verildi. Mahkeme bu ceza için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani Benli’nin, 5 yıl suç işlemediği sürece 2 bin 240 TL’lik bu para cezasını bile ödemeyeceği anlaşıldı.

YENİDEN YARGILANIYOR

BirGün’ün bu skandal zincirini haberleştirip gündeme taşımasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Bakanlığın avukatı tarafından, 9 Ocak’ta mahkeme kararına yapılan itirazda, “Benli’nin cezasında indirim yapılmasının, alt sınırdan ceza verilmesinin hukuken ve vicdanen doğru olmadığı” belirtildi. Ardından Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde MHP’li Benli’nin yeniden yargılanmasına başlandı.

Tüm bu süreçte, Ramazan Benli gözaltına alınmadı, tutuklanmadı veya mahkemece cezalandırılmadı. Ancak Ramazan Benli ile eşi Leyla Benli’nin şikâyetiyle Simay Salman’ın 68 yaşındaki annesi S.P. 17 Mart 2024 tarihinde gözaltına alındı ve ardından S.P.’ye dava açıldı. Benli çifti, anne S.P.’nin kendilerine hakaret ettiğini iddia ederken savcı ise iddianamede S.P.’nin hakaret ve tehdit suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan Simay Salman, uğradığı saldırı sonrasında devam eden tehdit ve tacizler nedeniyle öğretmenliği bıraktığı açıklayarak, “Neredeyse teşekkür edecekler iyi yapmışsın eline sağlık diye. Saldırıya uğradığım günden beri travma sonrası stres bozukluğu teşhisi ile psikolojik tedavi görüyorum. Mesleğime ara vermek zorunda kaldım. Memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Evimde oturamaz duruma geldim” demişti.