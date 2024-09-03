Adaletsiz vergilere ve asgari yaşama hayır!

Emek Servisi

DİSK üyesi işçiler, ülkenin dört bir yanında “Artık yeter! Geçinemiyoruz” demeye devam ediyor. Konfederasyonun 13 Eylül’de Mersin’de gerçekleştireceği ve Akdeniz’deki işçilerin katılımıyla düzenlenecek bölge mitingi öncesi çeşitli çalışmalar sürdüren DİSK üyesi işçiler, dün İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Balıkesir’de bir araya geldi, Kırşehir’de ise işçi buluşması gerçekleştirdi.

Vergide adalet talebi etrafında hazırlanmış ortak bildirilerin tek bir ağızdan okunduğu İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Balıkesir’de işçiler “Gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz, ülkede adalet istiyoruz!” dedi. 1 Ekim’de vergide adalet yasasının oy birliğiyle meclisten geçmesini talep eden işçiler tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine de son verilmesi çağrısında bulundu.

Kırşehir’de gerçekleştirilen işçi buluşmasında ise işçiler “Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır” dedi. Cacabey Meydanı’nda gerçekleşen buluşmada “Susma haykır, zamlara, adaletsiz vergilere, asgari yaşama hayır!” yazılı pankart taşındı.