Adaletsizliği reddediyoruz

İzmir Tire ile Belevi arasındaki karayolunda planlanan güzergâh değişikliği nedeniyle, Çayırlı köyünde acele kamulaştırma kararı alınmasının ardından zeytinlikleri tehdit altında olan köylüler, mücadelelerini büyütüyor.

Köylüler Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen köylüler eylem gerçekleştirdi. Zeytin ağaçlarının ve tarım arazilerinin yok olacağını belirten köylüler, güzergâh değişikliği kararından vazgeçilmesini talep etti.

Eylemde konuşan köylülerden Zehra Yıldırım, önceliklerinin ağaçların kesilmemesi olduğunu vurguladı. “Bizlerin yüreği yanıyor” diyen Yıldırım, “Bu katliamın durdurulmasını istiyoruz. Çam ağaçlarımızdan, incir ağaçlarımızdan, zeytin ağaçlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Zeytin ağaçlarının geçim kaynakları olduğunu belirten Fethiye Yıldırım ise yetkililerin kendilerini oyaladığını vurguladı. Yıldırım, “Bizim elimizden ağaçlarımız, emeğimiz gidiyor” ifadelerini kullandı.

Zeytin ve incir ağaçlarını büyütmek için yıllarca emek verdiklerini söyleyen Birsen Keskin ise, “Ben o ağaçları ne emeklerle büyüttüm. Sırtımda güğümlerle su çeke çeke büyüttüm. Ekmeğimin elimden alınmasını istemiyorum. Zeytinime, incirime dokunmayın. Onlar bizim tek umudumuz. Ekmek teknemizi elimizden alırlarsa tarlanın içine mezar yapıp kendimi gömeceğim” şeklinde konuştu.