Adaletsizliğin ağır yükü: Silivri’de doluluk oranı yüzde 212

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP döneminde Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanık oldu.

Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.

Muhalefetin Türkiye’nin yargı sistemine yönelik en çarpıcı eleştirisi ise “İktidara muhalif olan herkes uydurma suçlarla cezaevine gönderiliyor” oldu. BirGün’ün Silivri, Ümraniye, Kartal ve Maltepe cezaevlerine yönelik ulaştığı doluluk istatistikleri de dramatik tabloyu gözler önüne serdi. Cezaevlerinin tamamının kapasitelerinin çok üstünde tutuklu ve hükümlüyü ağırladığı belirlendi.

YATACAK YER YOK

Çarpıcı istatistikler, 21 Şubat 2025 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) yapılan bir başvuru ile açığa çıktı. Hükümlü bulunduğu Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, ailesinin bulunduğu İstanbul kentindeki bir cezaevine naklini talep eden kişiye, “Kontenjanlar dolu” yanıtı verildi. Yanıtta, İstanbul’daki cezaevlerinin doluluk oranları da paylaşıldı. Veriler, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu.

TIKLIK TIKLIM

BirGün, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, hükümlünün nakil talebinin reddine gerekçe olan kontenjan yazısına mercek tuttu. 2 Mayıs 2025 tarihli yazıda, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun mevcudunun 3 bin 188, doluluk oranının yüzde 191 olduğu paylaşıldı.

SİLİVRİ’DE ÇARPICI TABLO

Kamuoyunda Silivri Cezaevi olarak bilinen ve tutuklu siyasiler ile gazeteciler nedeniyle “Muhalefetin evi” olarak nitelendirilen Marmara Cezaevi’nin doluluk oranları da dikkati çekti. Marmara 8 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun mevcudunun 3 bin 563, doluluk oranının ise yüzde 212’ye kadar ulaştığı öğrenildi.

KARTAL VE MALTEPE DOLU

Benzer bir tablo, Ümraniye E Tipi, T Tipi ve Kartal H Tipi ile Maltepe’deki cezaevinde de yaşandı. Ümraniye’de doluluk oranının yüzde 196’ya, Kartal’da doluluk oranının yüzde 146’ya, Maltepe 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise doluluk oranının yüzde 174’e kadar ulaştığı belirtildi.

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SİLİVRİ’DE ADIM ATACAK YER YOK

Silivri Cezaevi’ndeki doluluk oranlarına yönelik diğer bazı veriler ise şöyle sıralandı: