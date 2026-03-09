Adalette orantısız yük: 1 savcı 1.373 dosya!

Türkiye’de gideren artan suç oranları ve toplumsal muhalefeti baskılamaya yönelik uygulamalar nedeniyle yargı sistemi adeta tıkandı.

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılına yönelik verileri de adalet sisteminin üzerine binen yükü gözler önüne serdi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile adalet saraylarının dosyalar ile tıka bası dolduğu 2025 yılında hâkim ve savcılar üzerindeki yük de rekor seviyeye ulaştı.

Bakanlığın 2025 yılına yönelik performans göstergeleri belli oldu. Adalet sistemi üzerindeki yük, hâkim ve savcı başına düşen dosya sayısıyla da ortaya konuldu. Hâkim başına düşen dosya sayısı, 2025 yılında 767 olarak gerçekleşti. 2025 yılında savcı başına düşen dosya sayısının ise bin 373 olduğu belirtildi.

Ceza, hukuk ve idari davaların görülme süresinin uzunluğu da yargının ağır yüküne ayna tuttu. Ceza davalarının ortalama görülme süresi kayıtlara 248 olarak geçti. Benzer bir tablo hukuk ve idari davaların görülme sürelerinde de yaşandı.

Bakanlığın 2025 yılına yönelik verilerine göre, hukuk davaları ortalama 243 günde, idari davalar ise ortalama 172 günde görüldü. Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyetlerini içeren raporunun, “Zayıflıklar” bölümünde de dikkati çeken tespitlere yer verildi. Raporda, yargı organlarının iş yükünün fazla olduğu belirtilerek, “Adalet personelinin özlük haklarının yetersizliği, hâkim, savcı ve personel sayısının henüz iş yükü ile orantılı olmaması“ ve “Bütçe imkânlarında daralma” tespitleri sıralandı.