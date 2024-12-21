Adalette tahribatın itirafı

Adalet Bakanlığı, 2024-2028 dönemine yönelik yol haritasını hazırladı. 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan beş yıllık yol haritası için SWOT analizi yaptırıldı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı’nın güçlü ve zayıf yönleri ile bakanlığın çalışmalarını tehdit eden unsurlar tespit edildi.

Stratejik Planda da yer verilen SWOT analizi çalışmasının sonuçları, Türkiye’nin adalet sistemindeki tahribatı bir kez daha ortaya koydu. Çalışmada, on milyonlarca yurttaşın adalet sistemine yönelik şikâyetlerinin haklılığını gözler önüne seren ifadelere yer verildi.

Adalet Bakanlığı’nca yaptırılan SWOT analizinde, yedi tehdit unsuru belirlendi. Bakanlık, bazı ülkelerin suçla etkin mücadelede yeterli işbirliğine açık olmamasından şikâyet etti. Teknolojik gelişmelerle birlikte suç tiplerinin ve işleniş biçimlerinin karmaşık hale gelmesi de tehditler arasında sıralandı.

EĞİTİMDE NİTELİK KAYBI

Tehditler arasında, itiraf niteliğinde ifadeler de kullanıldı. Bakanlık, “Kamuoyunda cezaların caydırıcı olmadığı algısının yaygın olduğunu” belirterek cezaların caydırıcılığı konusundaki zafiyetin tehdit oluşturduğunu kaydetti. AKP’nin, “Her ile bir üniversite” politikası ile sayıları giderek artan Hukuk Fakülteleri’ne yönelik, “Hukuk eğitiminde nitelik kaybı yaşanıyor” eleştirilerin haklılığı da bakanlığın SWOT analizine yansıdı. Bakanlık, “Hukuk eğitimindeki nitelik sorunlarının sürüyor olmasını” da çalışmanın tehditler bölümünde kayda geçirdi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı, “Cezalar önleyici ve caydırıcı değil” eleştirilerinin haklılığı da yine Adalet Bakanlığı’nın analiziyle ortaya konuldu. Çalışmada, “Suçun önlenmesi konusunda önleyici mekanizmaların bazı hallerde yetersiz kalması” ifadesi de tehditler arasına yerleştirildi.