Adaletten bahsedemeyiz

Ankara’da IŞİD’in 10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ne yönelik bombalı saldırısında yaşamını yitirenler, katliamın 127’nci ayında gar önünde anıldı. Katliamın yaşandığı alanda gerçekleştirilen anmaya, yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anmada, "10 Ekim’i unutma, unutturma" sloganı atıldı. Anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Eş Başkanı Mehtap Ekinci Coşkun, yargılama sürecinin geldiği aşama itibarıyla adaletten bahsedilemediğini belirtti. Anneler Günü dolayısıyla hüzünlü olduklarını söyleyen Mehtap Ekinci Coşkun, katliamda yaşamını yitirenleri unutmayacaklarını vurguladı.

Ardından konuşan 10 Ekim Barış Derneği üyesi Can Ateş de, 127 aydır adalet talebinde bulunduklarını belirterek, bu süre zarfında barışın ve demokrasinin de peşinde olduklarına dikkat çekti. Üç kamu görevlisi hakkında soruşturma başlatıldığını hatırlatan Ateş, "O soruşturma dosyasının kapağı hâlâ açılmadı. Geçen ay savcı ile görüştük, ‘Ne yapacağız ne edeceğiz’ diyerek geçiştiriyorlar” ifadelerini kullandı. Anma, katledilenlerin fotoğraflarının yer aldığı anıtın ziyaret edilmesiyle son buldu.