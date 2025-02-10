Adaletten Hukuka geçiş | DGS ile Adaletten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile herhangi bir ön lisans programını yani iki yıllık bir bölümü tamamlayan öğrencilerin lisans bölümlerine yani 4 yıllık bölümlere geçiş hakkı tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Kılavuzu'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talebiyle yapılan değişiklikle artık hukuk fakültelerini ilk 100 binde yer alan adayların tercih edebileceğini açıklanmasının ardından DGS ile Adaletten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı sorusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan (YÖK) açıklama beklenirken Adalet'ten Hukuka geçiş puanları ve yöntemleri öğrencilerin araştırma konusu oldu. Peki, DGS ile Adaletten Hukuk Fakültesi'ne geçiş kalktı mı? İşte detaylar!

ADALETTEN HUKUK FAKÜLTESİ'NE GEÇİŞ KALKTI MI?

18 Haziran 2021 tarihli itibariyle üniversitelerde yer iki yıllık ön lisans bölümü olan Adalet bölümü kapatıldı. YÖK'ün konuya ilişkin resmi yazısında, "26/5/2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile İnsan Hakları Eylem Planı uyarınca, mevcut öğrencilerin statülerinin korunması şartı ile 2022 YKS'den itibaren yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Adalet Açıköğretim ile uzaktan öğretim önlisans programlarının kapatılmasına karar verilmiştir" şeklinde ifadeler yer aldı.

Hukuk Fakültelerine girişte 100 bin barajı düzenlemesinin duyurulması sonrası Adaletten DGS ile Hukuk Fakültesi'ne geçişe dair henüz YÖK'ten bir açıklama yok. Ancak geçmiş yıllarda mezun olanların kazanılmış hak ile Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapamayacağına dair bir açıklama da yer almıyor.