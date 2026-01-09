Adaletten şikâyet yağdı

AKP hükümetleri döneminde toplumsal yaşamın tümünü ilgilendiren alanlarda köklü değişimler yaşandı. Muhalefetin, “Türkiye’nin altına dinamit yerleştiriliyor” itirazlarına karşın hayata geçirilen yapısal değişiklikler ile hemen her alanda kurallar baştan yazıldı. İstihdamda yaşanan krizin yanı sıra adalete güven de AKP hükümetleri döneminde adeta yerle bir edildi.

TBMM çatısı altında kurulan ve yurttaşlar ile Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların şikâyetlerini toplayan Dilekçe Komisyonu’nun başvuru istatistikleri de çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Mayıs 2023-Haziran 2025 dönemine yönelik istatistiklerde, en çok şikâyet dilekçesi alınan alanın, 4 bin 420 dilekçe ile çalışma ve sosyal güvenlik alanı olduğu belirtildi.

Adalet hizmetlerine yönelik şikâyet dilekçeleri ise ikinci sırada geldi. Buna göre, Mayıs 2023-Haziran 2025 döneminde, adalet hizmetlerinden duyulan şikâyetleri içeren toplam 3 bin 251 dilekçe kaleme alındı. Çevre yönetimi konulu şikâyet dilekçelerinin sayısı 2 bin 17, mahalli hizmetler konulu şikâyet dilekçelerinin sayısı ise bin 504 olarak kayıtlara geçti.

TBMM Dilekçe Komisyonu’na en çok başvuru alınan üç kent ise İstanbul, Ankara ve İzmir olarak sıralandı.