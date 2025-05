Adalı: Beşiktaş hak ettiği eski günlerine dönecek

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü’nde olağan seçimli genel kurul, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş’ın mevcut başkanı ve başkan adayı Serdal Adalı, genel kurulda üyelere seslendi.

Son 1.5 yılda üçüncü kez seçim yapıldığını ve bunun sorgulanması gerektiğini belirten Serdal Adalı, “Son 1,5 sene içerisinde üçüncü kez seçimli genel kurul yapmak üzere toplanıyoruz. Ben, bu durumun camiamız tarafından sorgulaması gereken en önemli konu olduğunu düşünüyorum. Bugün genel kurulumuz vereceği kararla artık bu belirsizlik süreçlerine bir son verecek ve Beşiktaş'ımızı istikrara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

‘Beşiktaş tarihinin en zor dönemlerinden birisinde göreve geldiklerini ifade eden Adalı, “Tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleli ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu 4 aylık süre boyunca da maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sıkıntıların çok daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu oyuncusundan taraftarına, kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefin içine dahil etmek, yeniden camia haline getirmek bizim en önemli amacımız oldu. Bugün kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş'ta konuşulan konular teker teker değişti. Hatırlarsınız o günlerde Beşiktaş'ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi” ifadelerini kullandı.