Adalı: Yapılanmaya gideceğiz

Spor Servisi

Beşiktaş'ın 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Kongresi'nde Başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı dün bir basın toplantısı düzenledi. Adalı, kulübün son bir yılda kötü yönetildiğini ve borcun iki katına çıktığını vurguladı.

Serdal Adalı'nın basın toplantısından öne çıkan detaylar şu şekilde: Beşiktaş'ın toplam borcu, 1 yılda yüzde 45 seviyesinde artış gösterdi. Mayıs sonuna kadar 50 milyon avro, aralık sonuna kadar da ikinci bir 50 milyon avro açık olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki 3,5 yıl için tüm gelirler kırdırılmış, gelecek delikli kuruş kalmamıştır. Ekonomik olarak, sezonluk ve anlık kararlardan uzak kalacağız. İtibar, birliktelik, ekonomik bağımsızlık ve sportif başarı bizim önceliklerimiz olacak.