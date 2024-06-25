"Adalılara danışıp çözüm bulun"

Haber Merkezi

İstanbul Adalar’da toplu ulaşımda kullanılmaya başlayan, yurttaşların, “Azmanbüs” adını verdikleri minibüslerin kullanılmasına karşı başlatılan eylemler 10’uncu gününde devam etti. Büyükada Saat Meydanı’nda buluşan Adalılar adına konuşan Yönetmen Ezel Akay “Azmanbüsler İstanbul’un her yerinde kullanılabilir ancak Ada’ya uygun değiller. Ada’da ulaşım gerektiren durumlar için vatandaşa danışılarak çözüm üretilebilir”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Siyaset anlayışımızda tepkili insanları duymak en önemli fıtratımızdır. Halkın tepkisini duyuyorum” dedi. İmamoğlu, Adalar halkına bütün bu bilgileri aktaracağı bir sunum yapacağını da kaydetti.