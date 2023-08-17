Adalılardan baskılar sonucu iptal edilen sergiye destek

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Gökçeada’da Melike Çapan’ın sergisinin engellenmesine ilişkin ada halkı basın açıklaması yaptı. Ada halkı Gökçeada Kent Konseyi Başkanı Bülent Aylı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ada halkının açıklamasında, “Gökçeada Kent Konseyi Başkanı sıfatıyla Bülent Aylı tarafından yapılan açıklamayı, biz adada yaşayan her kesimden insanlar olarak son derece kaygı verici, art niyetli ve tehditkar buluyoruz. Bu topraklarda yaşayan kimsenin herhangi bir şekilde kendi kimliği ve geçmişinden ötürü incinmesini istemeyiz. Biz ada sakinleri olarak bu adada yaşayan herkesin değerlerine, kültürüne ve varlığına eşit ölçüde saygı duyuyor ve bunları korumaktan mesul hissediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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NE OLMUŞTU?

Gazeteci Melike Çapan’ın engellenen ‘İmroz’un 1964 Belleği’ isimli sergisi ilk olarak 2022 yılı Kasım ayında Balat Yuvakimyon Kız Lisesi’nde ziyaretçileriyle buluşmuştu. 18 Ağustos’ta eski adıyla İmroz yeni adıyla Gökçeada’da ziyaretçileriyle buluşması planlanan sergi sosyal medyada hedef gösterilmesi ardından engellendi.

Bunun üzerine Gazeteci Melike Çapan bir açıklama yaparak, “Sergi yapılırsa savcılığa şikâyet edeceklerini söylediler. İddiaları o ki devlete ihanet ediyormuşum. Türkiye’de azınlıklarla ilgili pek çok haber, röportaj yazdım. Hiçbir zaman bunu devlete karşı bir hareket olarak değil aksine dini, dili, inancı ne olursa toplumların haklarını göz ardı etmeden sesleri olabilme gayretiyle yaptım. Adadaki ya da İstanbul’daki Rum toplumunun bu süreçten zarar görmemesi için sergiyi iptal ediyorum” demişti.