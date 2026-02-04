Adamlar'dan geri dönüş sinyali

Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki önde gelen temsilcilerinden 'Adamlar', müziğe geri dönüş sinyali verdi.

Grup, eylül ayında sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürenin ardından Adamlar'ın Instagram hesabından 8-10 saniye aralığında toplam 8 video yayınlandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adamlar (@theadamlar)'in paylaştığı bir gönderi

Grubun Instagram hesabında logosunun değiştiği, eski gönderilerin tamamının silindiği de görüldü.

Adamlar, 24 Eylül'de yaptığı duyuruda faaliyetlerini askıya aldığını ve konserlerin iptal edildiğini açıklamış ancak bu gelişmenin nedenlerine yer vermemişti.

Öte yandan grubun yeniden üretmeye başlayacağına dair resmî bir açıklama henüz yapılmadı.