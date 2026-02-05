Adamlar geri döndü: İlk konser duyurusu

Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki önde gelen temsilcilerinden 'Adamlar', müziğe geri döndü.

Grup, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'yeni dönemin ilk konserinin' 2 Nisan'da Zorlu PSM'de yapılacağını duyurdu.

Grup, eylül ayında faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurmuş ancak bu kararın nedenleri anlatılmamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürenin ardından Adamlar'ın Instagram hesabından 8-10 saniye aralığında toplam 8 video yayınlandı.

Grubun Instagram hesabında logosunun değiştiği, eski gönderilerin tamamının silindiği de görüldü.

Grubun yeni kadrosuyla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Son albümü 'Kahırlı Merdiven'i 2024 sonunda piyasaya süren Adamlar, son konserini ise 20 Eylül'de Ankara’da vermişti.