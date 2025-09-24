'Adamlar' grubu faaliyetlerini durdurma kararı aldı: Konserler iptal edildi

Rock ve alternatif müziğin son yıllardaki önde gelen temsilcilerinden 'Adamlar' faaliyetlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Adamlar olarak bir süreliğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz."

4 GÜN ÖNCE KONSER VERMİŞLERDİ

Adamlar grubu, son olarak 20 Eylül'de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konserinde Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) sahne almıştı.

2014'te kurulan Adamlar, şu ana kadar 5 stüdyo albümü yayınladı. Grubun son albümü 'Kahırlı merdiven' geçen sene piyasaya çıkmıştı. 'Acının ilacı', 'Koca yaşlı şişko dünya', 'Dal' ve 'Rüyalarda buruşmuşum' gibi şarkılarıyla bilinen Adamlar, son yılların en çok dinlenen müzik grupları arasında yer alıyor.