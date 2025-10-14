Adana 01 FK’dan çağrı: “Destek gelmezse ligde devam edemeyeceğiz”

Nesine.com 2. Futbol Ligi Beyaz Grup’ta mücadele eden Adana 01 Futbol Kulübü, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ligden çekilme noktasına geldi. Yönetim kurulu, aylardır süren maddi arayışların sonuçsuz kaldığını belirterek acil destek çağrısında bulundu.

Adana yerel basınında yer alan habere göre, yönetimden yapılan açıklamada, “Lig öncesi kapısını çalmadığımız kurum, belediye, iş insanı kalmadı. Sözler verildi ama hiçbir somut destek gelmedi. Artık nefesimiz tükendi” denildi.

Adana 01 FK Başkanı Menderes Kutlu, Pazar günü oynayacakları Kastamonuspor maçının ardından evlerinde Muğlaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak kritik bir uyarıda bulundu:

“Muğla maçına kadar gerekli desteği göremezsek ligden çekilmek zorunda kalacağız. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz büyük özveriyle çalışıyor ama artık dayanacak gücümüz kalmadı.”

Kulüp yönetimi, Adana’daki spor camiasına da sitemde bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Maalesef Adana 01 Futbol Kulübü yalnız bırakıldı. Taraftarlarımız bile yeterli ilgiyi göstermiyor. Adanaspor ve Adana Demirspor’un yaşadığı zorluklar ortadayken, biz hem Adana’nın adını temsil ediyor hem de bu şehrin gençlerine futbol fırsatı sunuyoruz. Ama Adana’nın duyarsızlığına anlam veremiyoruz.”

Adana 01 FK Yönetim Kurulu, kentteki kurum ve iş insanlarını bir kez daha desteğe çağırdı: “Adana 01 Futbol Kulübü sadece bir takım değil; bu şehrin gençlerinin, emekçilerinin, sahalarda ter döken çocuklarının umududur. Bu kulüp sahipsiz değil. Ancak bu şehir spora sırtını dönerse, kaybeden sadece biz olmayacağız, Adana kaybedecek.”

Kulüp yönetimi, ekonomik desteğin sağlanmaması halinde Adana futbolunun önemli bir temsilcisinin sahalardan çekilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını belirtti.