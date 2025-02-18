Adana 18 Şubat 2025 hava durumu: İlçelere göre günlük tahmin
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Peki Adana'da hava durumu nasıl? Adana'nın hangi ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Adana merkez ve tüm ilçelerinin 18 Şubat 2025 günlük hava durumu tahmini haberimizde.
Adana'da 18 Şubat 2025 Salı günü hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. İl genelinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı görülebilir. İşte Adana'nın ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:
ADANA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU
- Adana Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Gündüz sıcaklığı: 17°C
- Aladağ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 12°C
- Ceyhan: Aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 18°C
- Çukurova: Yağmurlu ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık: 17°C
- Feke: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 12°C
- İmamoğlu: Gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Sıcaklık: 18°C
- Karaisalı: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 16°C
- Karataş: Yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık: 18°C
- Kozan: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık: 18°C
- Pozantı: Yüksek kesimlerde yağmurla karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C
- Saimbeyli: Parçalı bulutlu, yer yer yağış ihtimali var. Sıcaklık: 10°C
- Sarıçam: Yağmurlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklık: 17°C
- Seyhan: Aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 17°C
- Tufanbeyli: Parçalı bulutlu, karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık: 9°C
- Yumurtalık: Çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 17°C
- Yüreğir: Yağışlı ve bulutlu bir gün olacak. Sıcaklık: 17°C
ADANA'NIN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?
18 Şubat 2025 Salı günü Adana genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenirken, gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 18°C arasında değişecek. Yüksek rakımlı ilçelerde, özellikle Pozantı ve Tufanbeyli'de karla karışık yağmur görülme ihtimali bulunuyor.
Adana'da yaşayanların dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurması tavsiye edilir. Trafikte dikkatli olunmalı ve olası su birikintilerine karşı önlem alınmalıdır.