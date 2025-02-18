Adana 18 Şubat 2025 hava durumu: İlçelere göre günlük tahmin

Adana'da 18 Şubat 2025 Salı günü hava genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacak. İl genelinde aralıklı yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde yağmurla karışık kar yağışı görülebilir. İşte Adana'nın ilçelerine göre detaylı hava durumu tahmini:

ADANA MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Adana Merkez : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Gündüz sıcaklığı: 17°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Aladağ : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Ceyhan : Aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 18°C

: Aralıklı yağmur bekleniyor. Çukurova : Yağmurlu ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Sıcaklık: 17°C

: Yağmurlu ve çok bulutlu bir gün bekleniyor. Feke : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 12°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. İmamoğlu : Gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Sıcaklık: 18°C

: Gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Karaisalı : Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklık: 16°C

: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Karataş : Yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık: 18°C

: Yağışların aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Kozan : Çok bulutlu ve aralıklı yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklık: 18°C

: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur geçişleri görülebilir. Pozantı : Yüksek kesimlerde yağmurla karla karışık yağış bekleniyor. Sıcaklık: 10°C

: Yüksek kesimlerde yağmurla karla karışık yağış bekleniyor. Saimbeyli : Parçalı bulutlu, yer yer yağış ihtimali var. Sıcaklık: 10°C

: Parçalı bulutlu, yer yer yağış ihtimali var. Sarıçam : Yağmurlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklık: 17°C

: Yağmurlu hava etkisini gösterecek. Seyhan : Aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 17°C

: Aralıklı yağmur bekleniyor. Tufanbeyli : Parçalı bulutlu, karla karışık yağmur görülebilir. Sıcaklık: 9°C

: Parçalı bulutlu, karla karışık yağmur görülebilir. Yumurtalık : Çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. Sıcaklık: 17°C

: Çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor. Yüreğir: Yağışlı ve bulutlu bir gün olacak. Sıcaklık: 17°C

ADANA'NIN HANGİ İLÇELERİNE KAR YAĞACAK?

18 Şubat 2025 Salı günü Adana genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışların özellikle sabah saatlerinde etkili olması beklenirken, gün boyunca hava sıcaklıkları 9°C ile 18°C arasında değişecek. Yüksek rakımlı ilçelerde, özellikle Pozantı ve Tufanbeyli'de karla karışık yağmur görülme ihtimali bulunuyor.

Adana'da yaşayanların dışarı çıkarken yağmurluk veya şemsiye bulundurması tavsiye edilir. Trafikte dikkatli olunmalı ve olası su birikintilerine karşı önlem alınmalıdır.