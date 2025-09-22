Adana Altın Koza Film Festivali jürileri açıklandı

İrem İLYAS

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 22–28 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jürileri açıklandı. “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” sloganıyla yapılacak festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine Ümit Ünal başkanlık edecek. Jüride Belçim Bilgin, Berkay Ateş, Deniz Eyüboğlu, Ekin Fil, Gani Müjde ve Janet Barış yer alıyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın yan jürilerinden Film-Yön Jürisi’nde Çiğdem Vitrinel, Selcen Ergun Herry ve Tankut Kılınç, En İyi Yönetmen Ödülü’nü belirleyecek. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda İpek Erden, Murat Fıratoğlu ve Paolo Bertolin yer alacak.