Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek olan Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanı Altın Palmiye Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu.

Altın Koza Film Festivali'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan. Filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek" ifadelerine yer verildi.

31.⁠ ⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan.📽️🎞️ pic.twitter.com/PTufPV98Gu — Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) August 12, 2024

İlk uzun filmi “Kasaba” ile Adana Altın Koza Film Festivali’nde Yılmaz Güney Jüri Ödülü’nü kazanan, "Uzak" (2002), "İklimler" (2006), “Üç Maymun” (2008), “Bir Zamanlar Anadolu’da” (2011), Altın Palmiye sahibi “Kış Uykusu” (2014), “Ahlat Ağacı” (2017) ve en son, Cannes’dan En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ile dönen “Kuru Otlar Üstüne” (2023) filmleriyle adını uluslararası başarılara taşımış yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar’ın evsahipliğinde düzenlenecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film’e 1 Milyon 500 Bin TL değerinde para ödülü verilecek.