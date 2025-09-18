Adana Altın Koza’dan ‘Gazze, Şimdi!’ seçkisi

Kültür Sanat Servisi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 22-28 Eylül arasında gerçekleştireceği 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Dünya Sineması bölümünde Filistin’e odaklanan özel bir seçki sunuyor.

Bu yıl “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” mottosuyla yola çıkacak olan festivalin ‘Gazze, Şimdi!’ seçkisi, izleyiciyi sadece Filistin’in geçmişine bakmıyor, en acil haliyle bugününe tanıklık etmeye de çağırıyor.

Seçkide, Arab ve Tarzan Nasser kardeşlerin Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandıkları filmleri “Bir Zamanlar Gazze’de” (Once Upon a Time in Gaza, 2025), Filistinli usta yönetmen Rashid Masharawi’nin son filmi “Yitik Düşler” (Passing Dreams, 2024), İranlı yönetmen Sepideh Farsi’nin Cannes’ın ACID bölümünde gösterilen belgeseli “Yüreğini Eline Al ve Yürü” (Put Your Soul on Your Hand and Walk, 2025) yer alıyor.