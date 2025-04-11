Adana Belediye Başkanı kimdir? Adana Belediye Başkanı hangi partiden? (2025 güncel)

Adana'nın belediye başkanının kim ve hangi partiden olduğu yer yer merak ediliyor. Adana Belediye Başkanı ile ilgili detaylara bakalım:

ADANA BELEDİYE BAŞKANI KİM VE HANGİ PARTİDEN?

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dır. 1 Ocak 1958'de Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Zeydan Karalar, CHP üyesidir.

31 MART 2024 ADANA SEÇİM SONUCU

Adana'da 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Zeydan Karalar, oyların yüzde 46.57'sini alarak 550 bin 531 oyla yeniden belediye başkanı olmuştur. AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 37.43'le 442 bin 486 oyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz ise yüzde 5.6 oyla üçüncü sırada kaldı.



